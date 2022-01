Von Andreas Liebmann

Es gab dieses Duell der beiden Sprinter in der vergangenen Saison häufiger, und so, wie es am Samstag ausging, hätten sie sich bei der LG Stadtwerke München bis vor Kurzem vermutlich geärgert. Denn dem Münchner Yannick Wolf war im 60-Meter-Vorlauf bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften in 6,77 Sekunden ein schneller Saisoneinstieg gelungen - aber dieser Aleksandar Askovic war eben zwei Hundertstel schneller. Im Zwischenlauf steigerte sich Wolf auf 6,74, doch sein Dauerrivale aus der Vorsaison legte ebenfalls nach: 6,63 Sekunden, die zwei Jahre alte persönliche Bestzeit gesteigert. Askovic, 24, ist ganz offensichtlich in starker Frühform. Die Verantwortlichen der Münchner Leichtathletik-Gemeinschaft kamen aber ganz gut klar mit dem Erfolg des Augsburgers, der zuletzt ein Jahr in Erfurt trainiert hatte: Denn seit wenigen Wochen startet auch Askovic für den Münchner Verbund. Und nun hatte er gleich beim ersten größeren Auftritt im neuen Trikot exakt die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaft in Belgrad (18. bis 20. März) erfüllt.

Es läuft aus Sicht der Münchner, das konnte man nicht nur an den Bayerischen Meisterschaften in der Münchner Werner-von-Linde-Halle erkennen. Bereits am Freitag hatte Christina Hering beim internationalen Hallenmeeting in Karlsruhe einen zweiten Platz erobert, ihre Zeit von 2:03,73 Minuten über 800 Meter war etwas unter ihren Erwartungen, doch sie war unmittelbar hinter Halimah Nakaayi aus Uganda, der Weltmeisterin von 2019, ins Ziel gekommen, das sei "nicht so schlecht", befand die 27-Jährige. Hering arbeitet wie ihre Trainingskollegin Katharina Trost, die in Karlsruhe über 1500 Meter Siebte wurde, auf die Heim-EM in München als Saisonhöhepunkt hin.

Detailansicht öffnen "Auch nicht so schlecht": Münchens 800-Meter-Spezialistin Christina Hering (Mitte) wird in Karlsruhe Zweite hinter Weltmeisterin Halimah Nakaayi. (Foto: Jan Huebner/imago)

Wenige Tage zuvor hatte die LG Stadtwerke schwarz auf weiß bekommen, dass auch die zurückliegende Saison eine gute war - da hatte sie nämlich im Vereinsranking des Deutschen Leichtathletik-Verbands einen Podestplatz zurückerobert, hinter Überraschungssieger Dortmund, Leverkusen und vor dem SV Halle. Für diese Auflistung werden alle Platzierungen in nationalen Bestenlisten addiert. 2020 war München auch coronabedingt aus den Top 3 gefallen. Die LG Telis Finanz Regensburg folgt auf Rang neun. Dass der Sprint ein neuer Schwerpunkt sein soll, zeigte die LG Stadtwerke auch bei den bayerischen Meisterschaften. Marina Scherzl, ebenfalls ein Winterzugang (7,44 Sek.), gewann den 60-Meter-Lauf vor ihren zwei Jahre jüngeren Vereinskolleginnen Tina Benzinger (7,48 Sek.) und Svenja Pfetsch.