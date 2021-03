Sprinter Kevin Kranz hat bei der Hallen-EM die Silbermedaille über 60 Meter gewonnen. Der 22-Jährige aus Wetzlar musste sich bei den Titelkämpfen in Torun in Polen im Finale in 6,60 Sekunden lediglich dem Italiener Marcell Jacobs geschlagen geben, der in 6,47 Sekunden eine Weltjahresbestzeit lief. Der Slowake Jan Volko (6,61) kam als Drittschnellster ins Ziel.

"Ich bin nicht zufrieden mit der Zeit, aber erst einmal glücklich", sagte Kranz. Er war zum Titelanwärter geworden, als er bei den deutschen Meisterschaften am 20. Februar mit 6,52 Sekunden den nationalen Rekord von Julian Reus eingestellt hatte; er reiste als Europas Nummer eins nach Polen. 18 Monate nach einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber hat die Silbermedaille für Kranz besonderes Gewicht - zumal es seine erste bei einer EM ist. Die weiteren deutschen Sprinter Julian Wagner (Erfurt/6,68) und Michael Pohl (Wetzlar/6,67) waren im Halbfinale ausgeschieden. Für den bislang einzigen deutschen EM-Titel über 60 m hatte 1996 Marc Blume gesorgt.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat den anvisierten Titelgewinn in Torun verfehlt. Mit 6,88 Metern musste sie sich am Samstag mit der Silbermedaille zufrieden geben. Im letzten Versuch hatte Marina Bech-Romantschuk aus Bulgarien Mihambo noch mit 6,92 Metern von Platz eins verdrängt. Dritte wurde die Schwedin Khaddi Sagnia mit 6,75 Metern.

Einen starken Auftritt hatte Hanna Klein über 1500 Meter. Die 27-jährige Tübingerin gewann mit einem beherzten Lauf die Bronzemedaille in 4:20,07 Minuten. Gold sicherte sich Elise Vanderelst aus Belgien in 4:18,44 Minuten vor der Britin Holly Archer (4:19,91). "Vor den letzten 150 Meter habe ich mir gesagt: Lauf einfach und vielleicht klappt es noch, auf den dritten Platz zu kommen", sagte die Psychologiestudentin.

Enttäuschend lief es für Hindernis-Europameisterin Gesa Krause. Sie kam als letzte Läuferin in 4:24,26 Minuten ins Ziel. "Das entsprach nicht meinen Ansprüchen", sagte Krause. Stabhochsprung-Aufsteiger Torben Blech verpatzte schon die Qualifikation. Der 25-Jährige aus Leverkusen konnte am Samstag nur 5,60 Meter überqueren, riss dreimal 5,70 Meter und wurde Neunter. "Ich hatte einfach kein gutes Gefühl beim Springen. Und wenn ich das nicht habe, ist das tödlich", sagte er nach dem unerwartet frühen Aus. "Ich habe es einfach nicht auf den Punkt gekriegt."