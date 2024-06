Owen Ansah hat als erster deutscher Sprinter über 100 Meter die Zehnsekundenmarke unterboten. Der 23 Jahre alte Leichtathlet vom Hamburger SV verbesserte am Samstag bei seinem Sieg in 9,99 Sekunden bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig die acht Jahre alte deutsche Rekordmarke des Wattenscheiders Julian Reus um zwei Hundertstelsekunden. Ansah verwies den Favoriten Joshua Hartmann vom ASV Köln auf Rang zwei, der in 10,06 Sekunden ebenfalls persönliche Bestzeit lief. Dritter wurde der Münchner Yannik Wolf in 10,16 Sekunden.

Ansah holte nach 2022 seinen zweiten deutschen Meistertitel über die prestigeträchtigen 100-Meter-Strecke und knackte zudem die Norm für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Bei den Frauen sicherte sich Gina Lückenkemper souverän ihren dritten Titel in Serie. Mit seinem Rekordlauf setzte Ansah das Highlight am ersten Tag der Meisterschaften, ansonsten gab es noch viel Luft nach oben im DLV-Ensemble.

Diskuswerferin Kristin Pudenz sicherte sich ihren sechsten Titel mit neuer Saisonbestleistung von 65,93 m, was ihr das Ticket für Paris brachte. Hochsprung-Hoffnungsträger Tobias Potye kam bei seinem Sieg nicht über 2,18 m hinaus. Der WM-Fünfte und EM-Zweite von 2022 hatte sich zuletzt an der Patellasehne operieren lassen müssen und deshalb auch die EM in Rom verpasst. Die Olympianorm hatte der Münchner bereits im Vorjahr geknackt.

Für den deutschen Rekordspeerwerfer Johannes Vetter ist der Olympiatraum hingegen geplatzt. Der Weltmeister von 2017 kam mit Schmerzen an der Wurfschulter beim nächsten Titelgewinn von Julian Weber (86,63 m) nicht über 73,16 m hinaus. Dem Wurfarm gehe es „beschissen“, sagte Vetter, dem nach dem Wettkampf die Tränen kamen: „Seit März steht fest, dass ich definitiv am Ellenbogen operiert werden muss. Trotzdem habe ich es heute versucht.“