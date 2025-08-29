Julian Weber hätte sich einfach hinsetzen und einen Drink bestellen können. Einfach die Beine hochlegen und genießen – wobei er Letzteres beim Speerwerfen gerade ohnehin tut. Sein erster Speer beim Diamond-League-Finale in Zürich war schon so weit geflogen, dass er gar nicht mehr hätte weiterwerfen müssen: 91,37 Meter, persönliche Bestweite und ein sicheres Zeichen, dass er gerade weiß, was er tut. Also trommelte sich Weber auf die Brust, schrie die Freude heraus. Niemand hatte zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr weiter geworfen als er. Doch dann kam ... ein noch besserer Julian Weber.

Und der schickte im zweiten Versuch den Speer auf eine Reise von 91,51 Metern. Diesmal: nur ein Lächeln im Gesicht des Deutschen. Der Genuss? Ein stiller.

Das Diamond-League-Finale ist ein gern genommener letzter Formcheck für jene Leichtathleten, die es in den erlesenen Kreis der Teilnehmer geschafft haben. Für den Deutschen geriet es zu einer Vorstellung, die ihn endgültig in den Kreis der Titelfavoriten für die Weltmeisterschaft manövrierte, die am 13. September in Tokio startet. Die Gelassenheit ist Webers Markenzeichen, und dass er nun mit 31 Jahren in der Form seines Lebens ist, soll ihn noch weit tragen. Zwei Wochen sind es bis zum WM-Start, da kam ihm die Trophäe für den Gesamtsieg in der Diamond League ganz gelegen. „Ich habe mich einfach unfassbar gut gefühlt, so gut wie schon lange nicht mehr“, sagte er im ZDF. Kurz zuvor hatte er vor dem Publikum einen kleinen Tanz aufgeführt, den Jubel aufgesaugt auf dem Weg zur WM. „Die Würfe waren geil, die Stimmung war geil, es hat einfach alles gestimmt heute“, sagte er.

Bei drei großen Meisterschaften wurde Weber Vierter – in Tokio soll es endlich mit der Medaille klappen

In Tokio möchte Weber einen Ruf ablegen, der ihn seit einiger Zeit schon verfolgt: Bei großen Meisterschaften – abgesehen von seinem EM-Titel 2022 in München – ist er immer knapp an den Medaillen vorbeigeschlittert. So war es 2021 bei Olympia gewesen, dann auch bei den Weltmeisterschaften 2022 in Eugene und 2023 in Budapest. Immer Vierter, es war wie ein Fluch. Aber ein Trauma ist daraus nicht geworden. Vielleicht auch, weil er sich in seiner Karriere lange aus der zweiten Reihe hatte anschauen müssen, wie andere im Rampenlicht standen, Thomas Röhler oder Johannes Vetter. „Als Underdog, was ich lange war, war es auch nicht verkehrt“, sagte Weber im Juni in Dessau: „Es war noch weniger Druck, ich konnte immer befreit werfen und hatte kein Problem damit.“

Er hat dadurch auch mitbekommen, dass sein Sport ein schnelllebiges Geschäft sein kann. Röhler und Vetter, beide kaum älter als er, kämpfen mittlerweile mehr mit ihren Körpern als mit der Weltklasse. In Zürich kam niemand auch nur im Ansatz an Webers Klasse heran: Neeraj Chopra, Olympiasieger von Tokio, hatte als Zweitplatzierter mit 85,01 Metern gehörigen Abstand.

Er sei ein Feelingwerfer, sagt Julian Weber über sich selbst. Keiner, der nur über die Kraft kommt oder die Schnelligkeit. „Ich versuche, so viel wie möglich über mein Körpergefühl zu machen, sehr viel über Geschmeidigkeit und Länge. Und da einfach das meiste rauszuholen“, sagt er. Er puzzelt die Gefühle zusammen, bis alles passt. Was ihm zu Beginn der Saison so gut gelungen ist, dass er im Mai in Doha mit 91,06 Metern das erste Mal die 90-Meter-Marke knackte. Doch dazwischen lagen auch Wochen des Zweifelns, es zwickte und zwackte im Körper. Dann half es, dem Prozess zu vertrauen. Gelassen bleiben. Über die letzten zwei Stationen der Diamond League kam Weber in WM-Form. In Japan will der Mann aus Potsdam am liebsten alles so machen wie am Letzigrund, „entspannt bleiben, auf mich und die Technik konzentrieren. Dann bin ich echt optimistisch“.

Ruppert will lieber tief stapeln

Doch es war nicht nur Weber, der in Zürich den Diamanten-Pokal in die Höhe strecken durfte: Frederik Ruppert feierte über 3000 Meter Hindernis in 8:09,02 Minuten seinen wohl wertvollsten Erfolg. Sein schneller Lauf war 30 000 Euro wert. Geld, das Leichtathleten wie er nicht alle Tage sehen. Und so schloss sich auch ein Kreis: Beim Saisonauftakt in Rabat hatte Ruppert den 26 Jahre alten deutschen Rekord von Damian Kallabis pulverisiert; nun konnte er erneut überzeugen. „Es sind drei Monate vergangen, seitdem ich in Rabat die Jungs geschlagen habe, von daher ist es ein mega Standpunkt jetzt. Ich weiß, ich bin fit für Tokio“, sagte Ruppert im ZDF.

Für eine Medaille in Tokio müsste ihm vermutlich ein ähnlicher Lauf gelingen wie in Rabat. Sein selbst gestecktes Ziel lautet daher: den Endlauf zu erreichen, was ihm auf einer vergleichbaren Bühne bisher nicht gelungen ist. „Lieber etwas tiefer stapeln und überraschen als große Töne und dann nichts dahinter“, sagte er.

Eine Ansicht, die wohl auch Weitspringerin Malaika Mihambo teilen würde, aber sie hat schon oft bewiesen, dass mit ihr bei Höhepunkten zu rechnen ist. In Zürich verpasste sie mit 6,92 Metern den Sieg knapp, er ging an die Italienerin Larissa Iapichino mit 6,93 Metern. Mihambo, Olympiasiegerin von Tokio, tüftelt in dieser Saison noch an ihrem Anlauf, aber abgerechnet wird erst in Japan. Ein Motto, dem auch Yemisi Ogunleye folgen wird: Im Kugelstoßen der Frauen zeigte sich in Zürich, dass auf Deutschlands einzige Paris-Olympiasiegerin bei der WM starke Konkurrenz warten wird. Die 26-Jährige hatte sich für das Diamond-League-Finale nicht qualifizieren können, von den besten Sieben katapultierten gleich drei die Kugel über 20 Meter – jene Marke, die Ogunleye zum Olympiasieg getragen hatte. Kanadas Sarah Mitton wurde mit 20,67 Metern allerdings voreilig zur Siegerin gekürt, sie hatte vor dem Aufkommen des Wurfgeräts den Ring verlassen und musste Pokal und Preisgeld schließlich Jessica Schilder aus den Niederlanden überlassen (20,26), vor Chase Jackson aus den USA (20,08). Der letzte 20-Meter-Versuch von Yemisi Ogunleye liegt hingegen schon ein halbes Jahr zurück.

Und so ist es also Julian Weber, auf dem nun im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) die größten Hoffnungen ruhen. Das ist eine echte Herausforderung für seine Gelassenheit.