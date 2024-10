„All die Jahre im Leistungssport mit all diesen Höhen und Tiefen prägen einen schon. Das streift man nicht einfach so ab wie ein Trikot“, sagte Hofmann. Hinter ihm liegt eine Leichtathletik-Laufbahn mit vielen Verletzungen: Zweimal ließ er sich am Ellbogen operieren, mehrmals an der Leiste. Nach einer schweren Knieverletzung mit einem Kreuzbandriss und weiteren Schäden am Außenband und Knorpel im Sommer 2023 kam er nicht mehr zurück. Im Leistungssport will Hofmann auch nach seiner Karriere arbeiten, in welcher Position weiß er noch nicht. „Im Prinzip alles außer Trainer“ könne er sich vorstellen, sagte Hofmann.