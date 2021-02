Bei einem Meeting in Wien verbessert der Münchner Hochspringer Tobias Potye seinen Hallenrekord. Mit 2,26 Meter verpasst er die Norm für die EM in Torun knapp.

Von Andreas Liebmann, München

Detailansicht öffnen Nun geht es um die technischen Feinheiten: Dass Tobias Potye körperlich gut in Form ist, hat er in Wien gezeigt. (Foto: Mario Kneisl/GEPA pictures/Imago)

Die letzten Athleten wussten, dass sie kurz vor einem höflichen Rausschmiss standen. Gerade waren die 1500-Meter-Läufe zu Ende gegangen, der Ungar Istvan Szögi, der in der Schlussrunde allen davongefedert war, gab noch rasch ein Interview. Nur in einem Eck im Inneren der Laufbahn setzte sich Tobias Potye in aller Seelenruhe zurück auf seinen Stuhl. Schnaufte durch. Sah kurz auf sein Smartphone. Begann sich neu zu konzentrieren. Fast wie der letzte Gast im Kaffeehaus, der eisern in sein Bierglas starrt, während rundum Tische gereinigt, Stühle verräumt, Lampen gedimmt werden. Der Hochspringer von der LG Stadtwerke München hatte eben noch etwas vor.

Dass sich der Ausflug nach Wien für den 25-Jährigen gelohnt hatte, stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest. 2,26 Meter hatte er übersprungen, als einziger, das war der Sieg in diesem Meeting vor einem Malaysier. Nun standen fälschlicherweise 2,29 auf der Tafel, tatsächlich hatte Potye die Latte für sein finales Solo auf 2,28 Meter legen lassen - die Norm für die Hallen-Europameisterschaft, die, sofern kein Virus ein Veto einlegt, Anfang März im polnischen Torun stattfinden soll. Den ersten Versuch hatte Potye bereits hinter sich, knapp gerissen. Er fasste sich danach mit beiden Händen an die Stirn.

Aus dem Auto in den Wettkampf und wieder zurück: "Dafür war die Ausbeute gut."

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass das altehrwürdige Ferry-Dusika-Hallenstadion im 2. Wiener Gemeindebezirk bald abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll, aber das war nun weder der Grund für Potyes ersten Besuch hier noch dafür, dass in wenigen Minuten alle Sportler die Halle verlassen sollten. Eigentlich hätte Potye am Samstag einen innerdeutschen Wettkampf in Leverkusen bestritten. Nach dessen Absage nahmen die Münchner kurzfristig Kontakt nach Wien auf. Von der Tradition des Stadions wusste Potye bis dahin ebenso wenig wie vom harten Untergrund, der vor allem Läufer schon zu vielen Rekorden trug. Was er wusste: Um 19.35 Uhr war Sperrstunde. Das strikt reglementierte Kommen und Gehen war Teil des Hygienekonzepts. Für Potye und seinen Trainer Sebastian Kneifel bedeutete das, dass sie die Halle erst um 17 Uhr zum Zwecke eines Corona-Schnelltests betreten durften. "Viereinhalb Stunden Hinfahrt, eineinhalb Stunden Wettkampf, um 19.45 Uhr saßen wir wieder im Auto", fasste Potye amüsiert zusammen, "dafür war die Ausbeute gut."

Der zweite und dritte Versuch, die EM-Norm zu schaffen, klappten letztlich nicht. Dennoch war es eine starke Vorstellung im zweiten Wettkampf dieses Winters. 2,26 Meter hat Potye in der Halle nie zuvor überwunden. Er führt damit nun die deutsche Hallenbestenliste an, liegt weltweit auf Rang sechs. Nach einer fast eineinhalbjährigen Auszeit wegen Kniebeschwerden vor Beginn der Pandemie hat er sich während des vergangenen Jahres körperlich in gute Verfassung gebracht, nun gehe es an die "Feinheiten im Technikbild". Hätten bereits in Wien alle Elemente perfekt ineinander gegriffen, er hätte auch die letzte Höhe bewältigt.

Auch Debütantin Amelie-Sophie Lederer verpasst trotz neuer Bestmarke die EM-Norm

Für die Münchner war es ein vielversprechendes Wettkampfwochenende. Tags zuvor hatte die 800-Meter-Spezialistin Katharina Trost bei einem Meeting in Karlsruhe den 1500-Meter-Lauf gewonnen. Ihre 4:12,02 Minuten stellten in der jungen Saison die Weltjahresbestleistung dar. Am Samstag gab die kürzlich aus Regensburg gewechselte Sprinterin Amelie-Sophie Lederer ihr Debüt für die LG München, unterbot bei ihrem Sieg über 60 Meter im schweizerischen Magglingen zweimal ihre bisherige Bestmarke und verpasste mit 7,26 Sekunden die Norm für Torun um eine Hundertstel.

Tobias Potye wird demnächst in Luxemburg antreten. Er will im Februar an den deutschen Meisterschaften teilnehmen, und dann hofft er selbstverständlich, dass die EM in Torun stattfinden kann, nach Möglichkeit auch für ihn. Das wäre "eine schöne Belohnung". Er brauche nun viele Wettkämpfe, um die Technik zu verfeinern. Gleichzeitig ist ihm bewusst, dass genau diese Wettkämpfe, die so wichtig seien, die die Topathleten "daran erinnern, warum man das alles macht", keine Selbstverständlichkeit sind. Es gebe so viele andere, die zurzeit trainieren, aber nirgends starten dürften, und wieder andere, denen nicht mal Training erlaubt ist. "Das ist frustrierend." Er selbst habe zuletzt "sehr entspannt" an sich arbeiten können, und er weiß dieses Glück zu schätzen.

Der Februar wird nun ein bisschen anstrengender. Potye muss an der Uni einige Prüfungen ablegen. Auf einen Bachelor in Kunst- und Medieninformatik will er noch einen reinen Informatik-Bachelor drauflegen. Diese "zweite Schiene neben dem Sport" ist ihm sehr wichtig, als Sportsoldat werde er darin auch von der Bundeswehr bestärkt und unterstützt. Nebenbei steht noch der Umzug in eine neue Wohnung an.

Und dann? An Olympia zu denken, hält er für verfrüht. Zurzeit könne man nicht so weit vorausplanen. "Step by step, ich versuche mich da nicht verrückt zu machen." Dass er mit den 2,26 Meter in Wien nicht nur seine Hallenleistung verbessert hat, sondern auch nur einen Zentimeter unter dem eigenen Freiluftrekord abschnitt, habe er erst nachträglich realisiert, gesteht Potye und lacht: "Das klingt vielleicht schräg, aber ich sehe mich als 2,30-Springer. Das hat sich in mir so manifestiert, dass ich manchmal vergesse, dass ich die 2,30 erst noch in die Tat umsetzen muss." Auch dafür war es "ein Schritt in die richtige Richtung".