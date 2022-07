Georg Harpf hat bei der U18-Leichtathletik-Europameisterschaft in Jerusalem Silber gewonnen. Der Kugelstoßer von der LG Stadtwerke München war mit der zweitbesten Meldeleistung hinter Favorit Ali Peker (Türkei) angereist, und in dieser Reihenfolge schlossen die beiden auch ab. Harpf stieß gleich im ersten Versuch des Finales 20,16 Meter, was für Rang zwei reichte. Eine Bronzemedaille holte Nils Leifert (LAC Quelle Fürth) über 110 Meter Hürden, indem er seine neue Bestzeit aus dem Vorlauf im Finale gleich noch einmal auf 13,60 Sekunden verbesserte. Eine Enttäuschung aus bayerischer Sicht musste Stabhochspringerin Lilly Samanski vom TSV Gräfelfing verkraften. Nach souveräner Qualifikation startete die Favoritin mit 3,75 Meter etwas unsicher in den Wettbewerb, wurde nervös und blieb an der folgenden Höhe dreimal hängen.