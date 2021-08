Das Gold-Projekt der Ausnahmeläuferin Sifan Hassan bei den Olympischen Spielen in Tokio ist gescheitert. Die 28-jährige Niederländerin wurde am Freitag im Finale über 1500 Meter in 3:55,86 Minuten nur Dritte. Vier Tage zuvor hatte Hassan über 5000 Meter triumphiert und nun nicht mehr die Kraft, wie erhofft auf den Spitzenplatz zu rennen. Olympiasiegerin wurde die Kenianerin Faith Kipyegon in 3:53,11 Minuten, mit denen sie den olympischen Rekord unterbot, vor Laura Muir aus Großbritannien (3:54,50). Bei der WM 2019 in Doha/Katar hatte Hassan noch über 1500 und 10 000 Meter gewonnen. Bei den Tokio-Spielen hat sie am Samstag über 10 000 Meter zumindest noch die Chance auf ein erneutes Gold-Double. Dabei trifft sich auch auf die deutsche Rekordläuferin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen).

Über die 5000 Meter der Männer setzte sich am Freitag der Favorit durch: Weltrekordler Joshua Cheptegei gewann am Freitag ein hochklassiges Rennen in 12:58,15 Minuten, der 24-Jährige aus Uganda setzte sich vor dem WM-Dritten Mohammed Ahmed aus Kanada (12:58,61) durch. Auf den dritten Rang rannte der Olympia-Zweite von 2016, Paul Chelimo aus den USA. U23-Europameister Mohamed Mohumed aus Dortmund war im Vorlauf ausgeschieden. Über die 400 Meter der Frauen gewann die Amerikanerin Allyson Felix als Dritte (49,46 Sekunden) ihre zehnte olympische Medaille und zog damit mit Landsmann Carl Lewis gleich. Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas (48,36) gewann ihr zweites Olympiagold nach 2016.