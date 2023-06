Gina Lückenkemper hat beim 25. Internationalen Anhalt-Meeting in Dessau-Roßlau ihre starke Form bestätigt. Die 26-Jährige lief die 100 Meter in 11,04 Sekunden und blieb nur knapp unter ihrer Saisonbestleistung (11,00). "Ich bin mega-happy, dieses Jahr wird mega-krass. 11,04 Sekunden ohne Rücken- und Gegenwind ist super. Aber so eine Zehn vor dem Komma ist schon schön", sagte die mittlerweile in Florida trainierende Europameisterin von München, die im Vorlauf bei unzulässigem Rückenwind (2,3 m/s) mit 10,98 Sekunden gestoppt wurde. Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sicherte sich indes mit 6,66 Metern im letzten Versuch den Sieg. "Es wäre sicherlich noch mehr drin gewesen, es ist immer gut, wenn man noch Reserven hat", sagte Mihambo. Das galt auch für Niklas Kaul, den einstigen Weltmeister und Europameister im Zehnkampf: Der 25-Jährige gewann trotz leichter Schwächen in seiner Paradedisziplin, dem Speerwerfen, das Mehrkampfmeeting in Ratingen und hakte mit 8484 Punkten bereits die Norm für die Sommerspiele 2024 ab.