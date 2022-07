Weltklasse für zwei Drittel des Rennens: Jackie Baumann führt das Feld über 1500 Meter bei der Diamond League in Stockholm an.

Von Ewald Walker, Tübingen

Jackie Baumann ist schon seit über zehn Jahren auf Tempo fixiert. Als 400-Meter-Hürdenläuferin war sie zwei Mal deutsche Meisterin, sie startete mit 19 Jahren bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, hatte eine große sportliche Zukunft vor Augen. "Ich glaube schon, dass ich das olympische Finale hätte schaffen können", sagt Baumann. Doch noch ehe sie ihre Möglichkeiten ausgereizt hatte, gab sie 2020 ihr Karriereende bekannt - unmittelbar vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig, mit 24 Jahren. In Fachkreisen löste das ein kleines Beben aus.

Jackie Baumann wollte und konnte dem Leistungsdruck nicht mehr standhalten. Je näher die Wettkämpfe rückten, desto größer waren die Zweifel geworden. "Der mentale Stress hat mich immer unter Druck gesetzt, auch mit gesundheitlichen Folgen, zum Beispiel Schlafstörungen", sagte sie damals. Die strahlenden Gesichter der Sieger überstrahlen nicht selten ein Seelenleben, bei dem die innere Balance verloren gegangen ist.

Die junge Frau trägt einen berühmten Namen: Vater Dieter ist Olympiasieger, Mutter Isabelle seit 40 Jahren Trainerin, gerade zum zweiten Mal in leitender Funktion für den Deutschen Leichtathletik-Verband, Ressort Langstrecke. Isabelle Baumann war es auch, die ihre Tochter bis zum Abschied aus dem Hochleistungssport betreute und damals der SZ sagte: "Ihr hat das gereicht, für sich selbst eine hohe körperliche Form und Präzision zu erarbeiten. Sich im Wettkampf zu präsentieren, war im Grunde ihres Herzens nie ihre wirkliche Intention." Eine bemerkenswerte Haltung, wenn man in eine Familie von Leistungssportlern geboren wird, mit so viel Talent. In einem Café nahe der Tübinger Neckarbrücke sagt Jackie Baumann heute gelassen: "Es war die richtige Entscheidung für mich."

Und sie ist ihrem Sport ja erhalten geblieben, trotz des Rücktritts. Weil ihr Herz für die Leichtathletik brennt, hat sie eine zweite Karriere gestartet. Eine, die ebenfalls hohe körperliche Form und Präzision verlangt.

Baumann hat mit ihrem neuen Job ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Leichtathletik

Gestatten, mein Name ist Hase: Jackie Baumann ist jetzt Tempomacherin, Pacemakerin oder Hase im Fachjargon genannt, in Rennen über 800 und 1500 Meter. Sie soll den Läuferinnen Beine machen, sie zu schnellen Zeiten führen. Da sind zuverlässige 58er-Zeiten über die 400 Meter gefordert, Tempogefühl und Tempohärte für zwei Drittel eines Rennens, ehe Baumann austrudelt und den anderen für den Schlussspurt Platz macht.

"Ich bin sechs Mal die Woche auf der Bahn unterwegs" sagt Baumann, fast so oft wie früher. Zudem trainiert sie in ihrem Verein, der LAV Stadtwerke Tübingen, den Nachwuchs, ab und zu hilft sie noch bei Wettkämpfen aus - im Mai wurde sie mit der 3 x 800-Meter-Staffel deutsche Meisterin. "Im Fußball", sagt Baumann, "würde man meine Rolle mit der des Spielertrainers beschreiben."

Bereits elf Mal war sie in diesem Jahr schon im Einsatz: von Pliezhausen über Karlsruhe, Hengelo, Bern und Genf. Letzte Woche gab sie ihr Debüt in Stockholm in der Diamond League, in der höchsten Meeting-Serie der Leichtathleten. Auch für Hasen das Höchste der Gefühle, denn bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kommen sie nicht zum Einsatz. Dafür sorgt Baumann nun dafür, dass andere in ihrem Sog die Zugangsnormen schaffen und bei Weltmeisterschaften ins Rampenlicht rücken, demnächst wieder in Eugene. Man könnte sagen: Baumann, die nie so recht ins Licht wollte, lässt jetzt die anderen strahlen.

Auch bei Volksläufen werden inzwischen sogenannte Zeitläufer eingesetzt, um den Läufern zu helfen, die Wunschzeit zu erreichen

Dabei hat Baumann, die in Tübingen Lehramt auf Sport und Geschichte studiert, in ihrem neuen Sport-Job ein Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Leichtathletik. Denn zwei Drittel eines Rennens auf höchstem Niveau zu bestreiten, das schafft kaum jemand, der nicht voll drin ist in der Leistungsszene - ähnlich wie bei den Vorläufern im alpinen Abfahrtssport. Das alles hat in Baumanns Fall jedenfalls seinen Preis. "Ich kann es mir dadurch leisten, dass ich den Einstieg ins Referendariat als Lehrer noch zwei, drei Jahre aufschiebe", sagt sie. Für sie ist das auch eine Form von neu gewonnenem Lebensspielraum.

Jackie Baumann ist schon nach zwei Jahren auf dem Weg zum Edelhasen. Die gibt es in der internationalen Laufszene schon länger. Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge (2:01:39) hatte bei seinem Versuch, als erster Mensch die 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen, sogar 41 Tempomacher im Einsatz. Weil diese aber entgegen des Reglements - sie müssen von Anfang im Rennen sein - sukzessive von Kilometer zu Kilometer zum Einsatz kamen, fand Kipchoges Zeit von 1:59:40 Stunden nicht den Weg in die Sportgeschichtsbücher. Auch bei Volksläufen werden inzwischen sogenannte Zeitläufer eingesetzt, um den Läufern zu helfen, die Wunschzeit zu erreichen.

Baumann ist in jedem Rennen von Anfang dabei, rennt bis etwa 600 Meter, immer auf Tuchfühlung mit dem Feld - wer stur seine Zeit abspult und dabei 20 Meter vor dem Feld rennt, hat seinen Job als Tempomacher verfehlt. Jahrelang wollte das Kämpferherz Baumann in den Ergebnislisten oben stehen; jetzt ist sie noch immer in den Resultaten zu finden - ganz unten, mit dem Vermerk "DNF", did not finish, dafür wird sie schließlich bezahlt. Tempomacher haben eben ihre eigene Laufphilosophie - eine, mit der sich Jackie Baumann spürbar wohler fühlt.