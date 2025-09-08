Eileen Demes ist in der Form ihres Lebens. Die 27-Jährige bewältigte die 400 Meter Hürden zuletzt so schnell wie nie in ihrer Karriere. Das soll sie bei den Weltmeisterschaften in Tokio, die am kommenden Samstag beginnen, weit tragen; vor zwei Jahren klappte es schon einmal mit einem Einzug ins Halbfinale.

In diesem Jahr hat Demes noch eine Befreiung erlebt: Zum ersten Mal hat sie darüber gesprochen, was ihr in jungen Jahren als Sportlerin in ihrem früheren Verein widerfahren ist. Wie ihr damaliger Trainer ihr unangemessene Nachrichten schrieb, sie zu einem Essen einlud. „Da hat er gesagt, dass er mich liebt. Dass er es schön fände, jeden Tag neben mir aufzuwachen, er würde mich sofort heiraten. Das war für mich unangenehm“, sagte Demes dem ZDF. Sie war damals 17, er Ende 40.

Sexualisierte Gewalt im Sport : Dem Schweigen Worte geben Der Autor Martin Schäuble hat ein Jahr lang im Breitensport recherchiert und aus den Begebenheiten einen Roman geformt: über sexualisierte Gewalt im Sport und Machtstrukturen, die Missbrauch begünstigen Von Saskia Aleythe ...

Ihre Erlebnisse und die vieler weiterer Athletinnen unterschiedlicher Leistungsstufen hat „ZDF Frontal“ in der Dokumentation „Gold, Silber, Machtmissbrauch – die dunkle Seite der Leichtathletik“ recherchiert und zusammengetragen. Kurz vor der WM in Tokio zeichnet sie das Bild einer Sportart, in der es immer wieder zu Übergriffen gekommen ist, auch durch mehrere Landestrainer. Darmstadt, Hannover, Mannheim, Berlin: Schon die Schauplätze zeigen, wie verbreitet das Problem ist – und wie leicht es die Täter haben, sich selbst nach Entlassungen in anderen Vereinen und Verbänden neue Tätigkeiten und Opfer zu suchen. „Aus meiner Sicht hat der Sport massive Schutzlücken“, sagt Kerstin Claus, die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung.

Derselbe Trainer, der Demes zu schaffen machte, soll auch andernorts gezielt Grenzen überschritten haben. „Man hatte das Gefühl, man ist seine Freundin, nicht seine Athletin. Wie so eine Liebesbeziehung, obwohl man das gar nicht wollte“, berichtet eine weitere Athletin, die mittlerweile mit dem Sport aufgehört hat. Eine Dritte berichtet vom Vorschlag des Trainers, man könne doch auch mal zusammen ein Hotelzimmer buchen und zusammen übernachten. Vom Hessischen Leichtathletik-Verband wird er schließlich entlassen, schon wenig später taucht er an anderer Stelle wieder als Trainer auf.

Übergriffiges Verhalten angemessen zu sanktionieren, ist ein ungelöstes Problem im Sport

Die Muster der Fälle ähneln sich: Die oft minderjährigen Sportlerinnen fühlen sich meist hilflos und wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen – schließlich hängt ihr Traum von der großen Sportkarriere auch von der Unterstützung der Trainer ab. Ein ungleiches Machtverhältnis.

Gravierend sind offenbar auch die Vorkommnisse am Olympiastützpunkt in Hannover, wo ein früherer Landestrainer Sportler zum Einnehmen von Tabletten aufgefordert haben soll. Was es damit auf sich hatte, sei ihnen nicht erklärt worden. Einer 16-jährigen Athletin soll er nachts Nachrichten geschickt haben, er wolle gern ein Video sehen, wie sie mit ihrem Freund Sex habe. Schließlich sei es zu körperlichen Übergriffen in einem Physiotherapieraum gekommen, bei dem der Trainer von seinen Opfern verlangt habe, sich auszuziehen; er soll sie angefasst haben und sich selbst ebenso. „Es gab nicht dieses Entkommen, die Tür war abgeschlossen“, berichtet eine Athletin. Nach Angaben von „ZDF Frontal“ lässt der Trainer die Vorwürfe über seine Anwältin als „haltlose und unbewiesene Unterstellungen“ zurückweisen.

Der Niedersächsische Leichtathletik-Verband (NLV) hatte die Beschäftigung nach eigenen Angaben schon 2022 ohne Hinweise auf strafbares Verhalten beendet. Von den Rechercheergebnissen zeigte man sich überrascht. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat mittlerweile ein Verfahren zum Entzug der A-Lizenz des Mannes eingeleitet, der NLV hat Strafanzeige gegen ihn gestellt. Bei der Staatsanwaltschaft Mannheim liegt ein ähnlicher Fall vor Gericht, auch hier soll es sich um Übergriffe durch einen mittlerweile entlassenen Landestrainer handeln. Und im Saarland berichteten die Saarbrücker Zeitung und andere Medien jüngst vom Fall einer Honorartrainerin: Der Saarländische Leichtathletik-Bund hatte ein Verfahren gegen die Trainerin wegen Vorwürfen des seelischen Missbrauchs ohne Sanktionen eingestellt, dann wieder geöffnet sowie einen externen Gutacher damit beauftragt, den Fall zu prüfen.

Übergriffiges Verhalten angemessen zu sanktionieren, ist ein ungelöstes Problem im Sport: Der Gang vor Gericht ist für die Betroffenen oft ein schwieriger und selten eingeschlagener Weg. Zumal viele von ihnen schon im Verein die Erfahrung machen, nicht ernst genommen zu werden. Auch wenn es mittlerweile diverse Schutzkonzepte gibt, kontrollieren sich die Vereine am Ende oft selbst. Listen einzufordern über auffällig gewordene Trainer sei aus personen- und datenschutzrechtlichen Gründen juristisch nicht möglich, heißt es vom DLV in der ZDF-Dokumentation, die ab Dienstag in der Mediathek abrufbar ist. Bedeutet für die Betroffenen: Sie können nur hoffen, dass sich ihr Schicksal nicht woanders wiederholt.