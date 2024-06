Der jamaikanische Sprinter Oblique Seville hat rund zwei Monate vor den Olympischen Spielen seine Ambitionen auf Gold in Paris und die Nachfolge seines Landsmanns Usain Bolt unterstrichen. Beim Meeting im heimischen Kingston lief der 23-Jährige über 100 Meter in 9,82 Sekunden eine Jahresweltbestzeit und besiegte Weltmeister Noah Lyles (USA/9,85). Seville war vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften Dritter mit der Sprintstaffel geworden.

Weltrekordhalter Bolt hatte 2008, 2012 und 2016 bei Olympia über 100 Meter triumphiert. Nach dessen Rücktritt siegte 2021 in Tokio sensationell der Italiener Marcell Jacobs, der danach bislang nicht mehr an diese Form anknüpfte. Der vorerst letzte US-Olympiasieger über 100 Meter war Justin Gatlin 2004. Lyles, der im Vorjahr drei WM-Titel in Budapest gewann, darunter über 100 Meter, soll diese Durststrecke in Paris beenden.

Den Weltrekord der Männer hält Usain Bolt, aufgestellt im Jahr 2009 bei den Weltmeisterschaften in Berlin: 9,58 Sekunden.