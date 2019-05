30. Mai 2019, 18:34 Uhr Leichtathletik Semenya geht in Berufung

Südafrikas Leichtathletik-Olympiasiegerin Caster Semenya zieht im Streit über ihre Testosteronwerte vor das Schweizer Bundesgericht. Dort will sie das Urteil des Sportgerichtshofes (Cas) anfechten, der am 8. Mai zugunsten des Leichtathletik-Weltverbandes entschieden hatte. "Ich bin eine Frau, und ich bin eine Weltklasseathletin", wird Semenya zitiert; der Weltverband werde ihr "keine Medikamente aufzwingen" können. Nach der neue Regelung müssen Leichtathletinnen in bestimmten Disziplinen einen Grenzwert von fünf Nanomol pro Liter für körpereigenes Testosteron einhalten. Dies zwingt Athletinnen mit Differences of Sexual Development (DSD) wie Hyperandrogenämie zu einer teils deutlichen künstlichen Senkung des Hormonwerts.