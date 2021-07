Der russische Hochspringer Danil Lyssenko ist vom Internationalen Sportgerichtshof Cas wegen Dopingbetrugs und Vertuschung sechs Jahre gesperrt worden. Über diese finale Entscheidung informierte die Unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics via Twitter. Der ehemalige Hallenweltmeister Lyssenko hatte Dopingtest-Ergebnisse gefälscht und war bei unangekündigten Kontrollen mehrfach nicht erreichbar gewesen. Von der Sperre wurden dem 24-Jährigen zwei Jahre erlassen, weil er sich kooperativ gezeigt habe. Die Suspendierung gilt vom 3. August 2018 an. Im Fall Lyssenko waren auch russische Spitzenfunktionäre gesperrt worden. Diese hatten unter anderem gefälschte medizinische Dokumente und falsche Erklärungen vorgelegt. Russlands Verband ist seit 2015 wegen des Dopingskandals suspendiert, zu Olympia in Tokio reist nur ein kleines Kontingent unter neutraler Flagge.