An der Multi-Europameisterschaft in München werden keine Delegationen der beiden kriegstreibenden Staaten teilnehmen, unter Verbänden und Veranstaltern herrscht großer Konsens.

Von Ralf Tögel

Es war erwartungsgemäß eine einstimmige Entscheidung, die von den Vertretern der europäischen Verbände der Sportarten Leichtathletik, Turnen, Radsport, Rudern, Kanu, Volleyball, Tischtennis, Triathlon und im Klettern, sowie dem LOC (Local Organising Commitee) des Veranstalters in München, dem Rechteinhaber ECM (European Championships Management) und der übertragenden Europäischen Rundfunkunion (EBU) getroffen wurde: Die Delegationen aus Russland und Weißrussland werden von der Multi-Europameisterschaft, die vom 11. bis 21. August in München stattfinden, ausgeschlossen. "Es ist richtig, auch im Sport eine klare Haltung gegen die russische Invasion in der Ukraine zu zeigen", sagte Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG). Ihr sei aber auch wichtig zu erwähnen, dass dies "keine Entscheidung gegen die Athleten dieser Länder ist, von denen sicher viele gegen diesen Krieg seien, dies aber nicht so einfach öffentlich kundtun könnten.

"Wir begehen bewusst Vertragsbruch", sagt OMG-Chefin Marion Schöne, aber die moralischen Aspekte hätten schwerer gewogen

Schon im Vorfeld der Abstimmung am 15. März habe es Restriktionen gegen die Aggressoren gegeben: "Jede unserer Sportarten hat bereits bestätigt, dass sie russische und weißrussische Athleten und Funktionäre nicht zu ihren Veranstaltungen einlädt oder die Teilnahme erlaubt", ergänzte ECM-Vorstand Libor Varhanik. Die Entscheidung sei in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB ) und anderen internationalen Sportverbänden gefallen.

Damit werden 400 bis 500 Athleten, Offizielle, Betreuer und andere Delegationsmitglieder aus den betroffenen Ländern in München fehlen, erklärte Schöne, was für die OMG zunächst eine organisatorische Hürde mit sich bringt. Vor allem Hotels und Unterkünfte müssten zunächst storniert werden, um Folgekosten zu vermeiden. Zudem begehe man "bewusst einen Vertragsbruch", erklärte die OMG-Chefin, "jeder Verband und wir vom LOC sind verpflichtet, die Besten in den Sportarten zu den Wettkämpfen zu bringen". Doch in diesem Fall hätten die moralischen Aspekte schwerer gewogen als die rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen.