Die Taste F5 ist wichtig, beim Computer bewirkt sie, dass sich eine einmal geöffnete Seite bei jeder Betätigung neu aktualisiert. Und nicht selten, wenn Christian Gadenne zuletzt die aktuellen Corona-Vorgaben studiert und dann mal wieder auf F5 gedrückt hat, änderte sich für ihn und seine Vereine Entscheidendes. Gadenne ist Geschäftsführer der Leichtathletik-Gemeinschaft Stadtwerke München, er muss für diesen Großverbund Training und Wettkämpfe organisieren, und das "Hin und Her" der vergangenen Tage zehrt auch an seinen Nerven.

Von negativ Getesteten in Kleinstgruppen draußen hatte Bayerns Innenministerium am Donnerstag auf Gruppen bis 25 Personen erhöht, die drinnen wie draußen sporteln dürfen - mit Negativtest, sofern die Inzidenz stabil unter 100 liegt; unter 50 ohne Testpflicht. "Die Macht des Bayerischen Fußball-Verbands" habe die Lockerungen wohl mitbewirkt, sagt Gadenne, profitieren können aber alle, auch die Leichtathleten, deren Training nun auch ohne Kaderstatus hochgefahren werden kann. Dafür, dass die Inzidenzzahlen ein wenig wackeln und auch das Wetter zuletzt so manchen Trainingsplan verhagelte, kann natürlich keiner etwas.

Inmitten dieser bewegten Zeit, in der viele erst ins Training zurückkehren, ist der Wettkampfkalender für andere plötzlich brechend voll. Am Freitag Meeting in Dessau, Samstag Weinheim, Sonntag Rehlingen - Münchens Topathleten geraten in Stress, für einige geht es ums Olympia-Ticket. Am Sonntag starten auch im Dantestadion in München Bundes- und Landeskadermitglieder, etwa 250. Auch der exakte Plan dafür wird vermutlich bis zum Startschuss laufend aktualisiert.