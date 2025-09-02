200-Meter-Olympiasiegerin Gabby Thomas kann wegen einer Verletzung nicht an der Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) teilnehmen. Als Grund führte die US-Amerikanerin Beschwerden an der Achillessehne an, die sie bereits seit längerer Zeit begleiteten. „Als Sportler möchte man immer weitermachen, aber manchmal kann man eine Verletzung einfach nicht überwinden. Manchmal geht es um Geduld und darum, langfristig die richtige Entscheidung zu treffen“, sagte sie,
Bei den Sommerspielen in Paris hatte Thomas, 28, auch in den Staffeln über 4x100m und 4x400m Gold gewonnen, in diesem Jahr aber kam sie nicht an ihre Bestleistungen heran. Bei den US-Trials in Eugene im vergangenen Monat war sie über 200 Meter in 22,20 Sekunden nur Dritte; ihre Bestzeit liegt bei 21,60 Sekunden.