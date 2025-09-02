200-Meter-Olympiasiegerin Gabby Thomas kann wegen einer Verletzung nicht an der Leichtathletik-WM in Tokio (13. bis 21. September) teilnehmen. Als Grund führte die US-Amerikanerin Beschwerden an der Achillessehne an, die sie bereits seit längerer Zeit begleiteten. „Als Sportler möchte man immer weitermachen, aber manchmal kann man eine Verletzung einfach nicht überwinden. Manchmal geht es um Geduld und darum, langfristig die richtige Entscheidung zu treffen“, sagte sie,