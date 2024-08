Deutscher Abend in Saint-Denis: Die Kugelstoßerin holt mit einer Weite von 20,00 Metern im letzten Versuch den Olympiasieg. Die Frauen-Staffel feiert Bronze über 4x100 Meter - musste allerdings zwischenzeitlich eine Disqualifikation fürchten.

Von Saskia Aleythe

Yemisi Ogunleye schlug sich beide Hände vors Gesicht, kurz vor 21 Uhr im Stade de France. 20,00 Meter im letzten Versuch leuchteten im Stadion auf, da war sie plötzlich Erste vor der Neuseeländerin Maddison-Lee Wesche, und jene konnte anschließend nicht mehr kontern. Dann hatte es Ogunleye geschafft: Sie war Olympiasiegerin und konnte es selbst kaum glauben. „Mir fehlen die Worte, es ist unglaublich“, sagte Ogunleye im ZDF. Ihren entscheidenden letzten Versuch erklärte sie so: „Ich habe eine unfassbare Ruhe in diesem Moment verspürt, die nicht von dieser Erde ist. Ich war so fokussiert.“