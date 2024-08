Die Mixed-Staffel hatte zuvor als Siebte im Vorlauf das Finale klar verpasst. Startläufer Jean Paul Bredau hatte dabei nicht die von ihm gewohnte Leistung gezeigt. Anschließend sprach er öffentlich von Unstimmigkeiten, weil seine Freundin Bulmahn nicht nominiert worden war. Stattdessen kam Alica Schmidt zum Einsatz.

Schmidt hatte zuvor maßgeblich zur Olympiaqualifikation beigetragen

Die Berlinerin hat in diesem Jahr eine schlechtere Saisonbestleistung als Bulmahn. Letztere hatte die Zeit von 51,72 Sekunden erst kurz vor den Spielen erzielt. Auf Instagram schrieb sie zuletzt: „Ja, ich bin die zweitschnellste 400-Meter-Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed-Staffel nominiert.“ Schmidt, deren Bestwert 2024 bei 52,18 Sekunden steht, war besser ins Jahr gestartet und hatte maßgeblich zur Olympiaqualifikation beigetragen.

Nach Angaben des DLV hatte das Trainerteam einstimmig über die Aufstellung entschieden; dazu zählt auch der Heimtrainer von Schmidt, Bulmahn und Bredau. DLV-Sportvorstand Jörg Bügner betonte am Sonntag: „Staffeln sind Mannschaftssport. Der Erfolg hängt vom guten Teamwork und gegenseitigem Vertrauen aller ab.“ In einer ersten Mitteilung hatte der DLV noch geschrieben, Bulmahn werde „nicht mehr zur Olympiamannschaft in Paris stoßen“. In einer neuen Version teilte der Verband mit: „Luna Bulmahn wird bei der Staffel in Paris nicht eingesetzt.“