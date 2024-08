Von Michael Schnippert

Die Leichtathletik-Wettbewerbe starten mit dem 20-km-Gehen der Männer und Frauen am Palais du Trocadéro. Am Freitag, 2. August, beginnen die ersten Vorentscheidungen im Stade de Denis. Bereits am Abend wird beim 10 000-Meter-Lauf der Männer um Gold gerannt.

Eines der Highlights ist der 100-Meter-Lauf der Männer, der am Sonntag, 4. August, ausgetragen wird. Bei den deutschen Leichtathleten haben Leo Neugebauer im Zehnkampf der Männer und Malaika Mihambo beim Weitsprung der Frauen gute Medaillenchancen.

Die Marathonstrecke beginnt am Hôtel de Ville, dem Rathaus, und endet am Invalidendom, wo ein kleines Stadion aufgebaut wird. Dazwischen rennen die Läuferinnen und Läufer an Sehenswürdigkeiten wie der Opéra Garnier, dem Place Vendôme, dem Louvre, dem Place de la Concorde sowie am Jardins du Trocadéro, dem Eiffelturm und Schloss Versailles vorbei.

Der Olympia-Zeitplan mit allen Entscheidungen

In unserem Leichtathletik-Zeitplan sehen Sie alle Medaillenentscheidungen im Überblick.

Donnerstag, 01. August

07:30 Uhr: 20 km Gehen (Männer) – Sieger: Brian Daniel Pintado (Ecuador)

09:20 Uhr: 20 km Gehen (Frauen) – Siegerin: Yukun Liu (China)

Freitag, 02. August

21:20 Uhr: 10 000 m Finale (Männer) – Sieger: Joshua Ceptegei (Uganda)

Samstag, 03. August

19:35 Uhr: Kugelstoßen Finale (Männer) – Sieger: Ryan Crouser (USA)

20:20 Uhr: Dreisprung Finale (Frauen) – Siegerin: Thea Lafond (Dominica)

20:55 Uhr: 4 x 400 m Staffel Mixed Finale – Sieger: Niederlande

21:20 Uhr: 100 m Finale (Frauen) – Siegerin: Julien Alfred (Saint Lucia)

21:45 Uhr: Zehnkampf-Finale 1500 m (Männer) – Sieger: Markus Rooth (Norwegen)

Sonntag, 04. August

19:50 Uhr: Hochsprung Finale (Frauen) – Siegerin: Jaroslawa Mahutschich (Ukraine)

20:30 Uhr: Hammerwurf Finale (Männer) – Sieger: Ethan Katzer (Kanada)

21:55 Uhr: 100 m Finale (Männer) – Sieger: Noah Lyles (USA)

Montag, 05. August

19:00 Uhr: Stabhochsprung Finale (Männer) – Sieger: Armand Duplantis (Schweden)

20:30 Uhr: Diskuswurf Finale (Frauen) – Siegerin: Valarie Allman (USA)

21:10 Uhr: 5000 m Finale (Frauen) – Siegerin: Beatrice Chebet (Kenia)

21:45 Uhr: 800 m Finale (Frauen) – Siegerin: Keely Hodgkinson (Großbritannien)

Dienstag, 06. August

20:00 Uhr: Hammerwurf Finale (Frauen) – Siegerin: Camryn Rogers (Kanada)

20:20 Uhr: Weitsprung Finale (Männer) – Sieger: Miltiadis Tentoglou (Griechenland)

20:50 Uhr: 1500 m Finale (Männer) – Sieger: Cole Hocker (USA)

3000 m Hindernislauf Finale (Frauen) – Siegerin: Winfred Yavi (Bahrain)

21:40 Uhr: 200 m Finale (Frauen) – Siegerin: Gabrielle Thomas (USA)

Mittwoch, 07. August

07:30 Uhr: Marathon Gehen Staffel Mixed – Sieger: Martin/Perez (Spanien)

19:00 Uhr: Stabhochsprung Finale (Frauen) – Siegerin: Nina Kennedy (Australien)

20:25 Uhr: Diskuswurf Finale (Männer) – Sieger: Roje Stona (Jamaika)

21:20 Uhr: 400 m Finale (Männer) – Sieger: Quincy Hall (USA)

21:40 Uhr: 3000 m Hindernislauf Finale (Männer) – Sieger: Soufiane El Bakkali (Marokko)

Donnerstag, 08. August

20:00 Uhr: Weitsprung Finale (Frauen) – Siegerin: Tara Davis-Woodhall (USA)

20:25 Uhr: Speerwurf Finale (Männer) – Sieger: Arshad Nadeem (Pakistan)

20:30 Uhr: 200 m Finale (Männer) – Sieger: Letsile Tebogo (Botswana)

21:25 Uhr: 400 m Hürden Finale (Frauen) – Siegerin: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

21:45 Uhr: 110 m Hürden Finale (Männer) – Sieger: Grant Holloway (USA)

Freitag, 09. August

19:30 Uhr: 4 x 100 m Staffel Finale (Frauen) – Sieger: USA

19:40 Uhr: Kugelstoßen Finale (Frauen) – Siegerin: Yemisi Ogunleye (Deutschland)

19:45 Uhr: 4 x 100 m Staffel Finale (Männer) – Sieger: Kanada

20:00 Uhr: 400 m Finale (Frauen) – Siegerin: Marileidy Paulino (Domenikanische Republik)

20:10 Uhr: Dreisprung Finale (Männer)

20:15 Uhr: Siebenkampf-Finale 800 m (Frauen) – Sieger: Nafissatou Thiam (Belgien)

20:55 Uhr: 10 000 m Finale (Frauen) – Siegerin: Beatrice Chebet (Kenia)

21:45 Uhr: 400 m Hürden Finale (Männer) – Sieger: Rai Benjamin (USA)

Samstag, 10. August

08:00 Uhr: Marathon (Männer) – Sieger: Tamirat Tola (Äthopien)

19:00 Uhr: Hochsprung Finale (Männer) – Sieger: Hamish Kerr (Neuseeland)

19:25 Uhr: 800 m Finale (Männer) – Sieger: Emmanuel Wanyonyi (Kenia)

19:40 Uhr: Speerwurf Finale (Frauen) – Siegerin: Haruka Kitaguchi (Japan)

19:45 Uhr: 100 m Hürden Finale (Frauen) – Siegerin: Masai Russell (USA)

20:00 Uhr: 5000 m Finale (Männer) – Sieger: Jakob Ingebrigtsen (Norwegen)

20:25 Uhr: 1500 m Finale (Frauen) – Sieger: Faith Kipyegon (Kenia)

21:12 Uhr: 4 x 400 m Staffel Finale (Männer) – Sieger: USA

21:22 Uhr: 4 x 400 m Staffel Finale (Frauen) – Sieger: USA

Sonntag, 11. August