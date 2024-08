Für Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye nehmen die Organisatoren des Berliner Leichtathletik-Highlights Istaf eigens noch einen Kugelstoß-Wettbewerb ins Programm. Es freue sie riesig, dass nun auch noch die 25 Jahre alte Sensationsgewinnerin von Paris am 1. September im Olympiastadion dabei sei, sagte Meeting-Direktor Martin Seeber. Sie wollten „für alle eine rauschende Leichtathletik-Party auf die Beine stellen“, kündigte er an. Neben Ogunleye im Kugelstoßen sind auch die Olympiazweite im Weitsprung von Paris, Malaika Mihambo, sowie die Starterinnen der Bronzestaffel über 4×100 Meter, Gina Lückenkemper, Lisa Mayer, Alexandra Burghardt und Rebekka Haase, dabei. Ebenso am Start sein werden Zehnkampf-Silbermedaillengewinner Leo Neugebauer und dessen Landsmann Niklas Kaul bei einem auch neu ins Programm gerückten Dreikampf über 100 Meter, Diskus und 1500 Meter.