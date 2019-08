Offenburg (dpa) - Elf Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking hat die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll ihre Silbermedaille bekommen. "Das ist ein toller Moment, dass meine Kinder dies miterleben dürfen", sagte die zweifache Mutter am Samstag bei der emotionalen Feier mit rund 60 Gästen in Offenburg. "Es erfüllt mich mit Stolz, dass man für Fairness belohnt wird", betonte die 38-Jährige.