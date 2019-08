Berlin (dpa) - Elf Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking erhält die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll endlich ihre Silbermedaille. Wie der Deutsche Olympische Sportbund am Donnerstag mitteilte, wird ihr DOSB-Präsident Alfons Hörmann die Medaille am 24. August in Offenburg überreichen.