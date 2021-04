Das für den 10. Juni in Oslo geplante Diamond-League-Meeting der Leichtathleten ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt worden. Wie die Organisatoren mitteilten, sei es "unmöglich, ein normales Meeting" zum geplanten Zeitpunkt auf Basis der Corona-Beschränkungen in Norwegen auszurichten. Eine Neuauflage der im vergangenen Jahr veranstalteten "Impossible Games" mit besonderen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sowie seltenen Disziplinen, wurde von den Veranstaltern ausgeschlossen. Nach aktuellem Stand soll die Diamond-League-Serie am 23. Mai in Rabat/Marokko eröffnet werden.