Die polnische Speerwerferin Maria Andrejczyk hat ihre olympische Silbermedaille von Tokio zugunsten einer Behandlung eines herzkranken Babys versteigert. Sie habe im Internet erfahren, dass der acht Monate alte Milosz aus Cieszyn in Schlesien für eine Herzoperation, die nur in den USA durchgeführt werden kann, mehr als 1,5 Millionen Zloty (rund 330 000 Euro) benötige, schrieb die Sportlerin auf Instagram. Die Hälfte dieser Summe war bereits zusammengekommen, Andrejczyk nahm sich vor, die andere Hälfte zu übernehmen. Die Athletin war 2018 selbst an Knochenkrebs erkrankt und konnte erfolgreich behandelt werden. Laut Andrejczyk ( hat eine polnische Supermarktkette die Medaille bereits ersteigert, insgesamt sei genug Geld zusammengekommen, um die Operation zu ermöglichen. Die Supermarktkette teilte mit, dass die Speerwerferin ihre Medaille behalten dürfe: "Wir sind berührt von der schönen und ungewöhnlich edlen Geste unserer Olympia-Athletin."