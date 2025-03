Vier Medaillen haben die deutschen Leichtathleten bei den Hallen-Europameisterschaften in Apeldoorn in den Niederlanden gewonnen; wieder einmal ein ausbaufähiger Ertrag. Ein paar Hoffnungen zündeten nicht, andere, wie Weitspringerin Malaika Mihambo (Bronze/6,88 Meter) und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (Silber/19,56 Meter), haderten mit sich oder der starken Konkurrenz wie der Niederländerin Jessica Schilders (20,69). Zu den Mitarbeitern des Wochenendes avancierten so Till Steinforth, ein Spross des US-College-Systems, der mit 6388 Punkten Bronze im Siebenkampf gewann und Leo Neugebauers deutschen Hallenrekord um 41 Zähler steigerte. Und eben Max Heß vom LAC Erdgas Chemnitz, Silbergewinner mit 17,43 Metern, der gerade auf dem Sprung ist in seinen zweiten oder gar dritten oder vierten Frühling.

Mit Bart und Medaille: Max Heß präsentiert seine Silbermedaille bei der Hallen-EM in Apeldoorn. (Foto: John Thys/AFP)

Dass sich seine Biografie in eine Geschichte übers Dranbleiben und späte Belohnt-werden verwandeln würde, hätten nur wenige gedacht, als Heß 2016 in Amsterdam zum Europameistertitel stürmte, mit 17,20 Metern. „Die anderen haben ihre Chance nicht genutzt“, kommentierte der 19-Jährige in der ihm eigenen trockenen Art, „ich bin einfach mal weit gesprungen.“ Schon damals trainierte Heß seit vier Jahren bei Harry Marusch in Chemnitz. Marusch hatte erkannt, dass Heß wohl eher kein großartiger Weitspringer werden würde, dafür eine Ressource mitbrachte, die sich hervorragend für den Dreisprung eignet. Heß springt weniger, als dass er rasant weiterläuft, seine Geschwindigkeit per Hop, Step und Jump in die Grube trägt. 2017 erschuf er in Belgrad einen neuen deutschen Hallenrekord, 17,52 Meter, es schien einfach so rasant weiterzugehen.

In Wahrheit kündeten die Schmerzen, die Heß schon da plagten, von größeren Beschwerden. Immer wieder ärgerte ihn der Rücken, andere Körpergruppen kompensierten die Belastung, bis es auch anderswo schmerzte. Mal war es ein Außenbandriss im Fuß, mal ein Muskelfaserriss. Meist startete Heß in der Halle gut in die Saison – 2016 gewann er WM-Silber, 2017 und 2019 EM-Bronze –, aber wenn die anderen im Sommer loslegten, brach er die Saison oft ab. „Vor drei oder fünf Jahren gab es schon Zeitpunkte, an denen ich gedacht habe, dass ich an die Leistungen aus Amsterdam oder Belgrad nie mehr herankommen werde“, sagte er zuletzt in einem Interview des Deutschen Leichtathletik-Verbands.

SZ Plus Leichtathletin Sara Benfares : Das Ende einer bizarren Dopingaffäre Erst war bei der einstigen Leichtathletin Sara Benfares die Rede von Knochenkrebs, dann von einer „diffusen Knochenerkrankung“: Stattdessen sieht das Gericht einen Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz – und verhängt eine Geldstrafe. Von Johannes Knuth

Allein für nationale Weihen reichte es meist, acht Meistertitel im Freien, neun in der Halle. Aber das ist weniger Ausweis der Stärke als der Schwäche der anderen. Bei der Hallen-DM in Dortmund reichten zuletzt 15,85 Meter für Rang zwei. Vereinzelte Spitzenklasse, dahinter große Leerstellen – nicht nur der Dreisprung der Männer ist seit Jahren ein Abziehbild der deutschen Leichtathletik.

Seit zwei Jahren könne er endlich „schmerzfrei“ springen

Und Heß? Der führt seine frisch erblühte Konstanz nicht auf neue Mentalübungen oder Ernährungspraktiken zurück; auch sein Trainer ist noch derselbe, den Heß nach wie vor respektvoll „Herr Marusch“ nennt. Gemeinsam, erzählte Heß zuletzt, habe man das, was schon immer in ihm steckte, dauerhaft freigelegt. Dafür gestalte man eine Trainingseinheit auch mal kürzer oder streiche sie, statt „auf Teufel komm raus weitere Sprünge zu machen, obwohl der Körper erste Signale gibt“.

Seit zwei Jahren könne er endlich „schmerzfrei springen“, so habe sich nach und nach alles gefestigt: das Niveau im Training und im Wettkampf, das Selbstvertrauen. Platz sieben im Olympiafinale von Paris glich schon einem persönlichen Medaillengewinn, Heß überbot dabei mit 17,38 Metern auch seine acht Jahre alte Freiluftbestmarke: jene 17,20 Meter von seinem Goldtag in Amsterdam. In Apeldoorn musste Andy Diaz, ein Kubaner, der mittlerweile für Italien startet, schon 17,71 Meter aufbieten, um Heß sicher zu distanzieren.

So erspäht man zwischen wuscheligen blonden Haaren und dem Oberlippenbart gerade sehr häufig ein sehr breites Lächeln. Forsche Ansagen vernimmt man von ihm weiter nicht, aber Heß hat schon mit Genugtuung vernommen, dass er zuletzt „den einen oder anderen ins Grübeln gebracht“ hat. Für die Freiluftsaison schiele er zumindest „mit einem Viertelauge“ auf Ralf Jaros’ deutschen Freiluftrekord von 17,66 Metern. Zuletzt plante er gar, bei der Hallen-WM in Nanjing zu starten (21.-23. März), die in diesem Jahr auch noch im Kalender steht, ein Rückstau aus Pandemiezeiten. Aber Max Heß hat gelernt, dass man solche Zeiten besser nutzt: Wenn es endlich wieder läuft.