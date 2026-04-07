Der Leichtathletik -Weltverband World Athletics trägt seine Weltmeisterschaften in Zukunft ohne den Marathon aus. Die Langstreckendisziplin soll nur noch bei den Weltmeisterschaften 2027 und 2029 vertreten ein. Von 2030 an wird jährlich eine separate Marathon-WM stattfinden, Frauen und Männer sollen sich im Jahresrhythmus abwechseln. Die erste Ausgabe soll nach Möglichkeit in Athen stattfinden, dazu seien Sondierungsgespräche aufgenommen worden.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Athen – dem Geburtsort dieser legendären Disziplin – die Möglichkeit einer eigenständigen Marathon-Weltmeisterschaft zu prüfen“, sagt Präsident Sebastian Coe: „Nur wenige Sportveranstaltungen haben das Gewicht und die Resonanz des Marathons. Er ist sowohl ein Test für Höchstleistungen als auch ein Fest der Massenbeteiligung.“

Bei den jüngsten Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio waren die Ausdauerwettbewerbe aufgrund der Hitze teilweise verschoben worden. Davon waren auch die Geherinnen und Geher betroffen. Neben dem Marathon sollen auch die weiteren Straßendisziplinen ausgelagert werden. Die letzte Leichtathletik-WM des alten Formats könnte somit in München steigen, die Stadt bewirbt sich um die Ausrichtung 2029 oder 2031. World Athletics vergibt die WM im September. Für 2027 hatte Peking den Zuschlag erhalten.