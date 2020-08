Die Weitsprung-Weltmeisterin spricht darüber, warum sie künftig in den USA will; über den Wert von internationalen Trainingsgruppen - und was bei Carl Lewis auf den Tisch kommt.

Interview von Johannes Knuth

In einer halbwegs idealen Welt sähe der Alltag der Weitspringerin Malaika Mihambo in diesen Tagen etwa so aus: Training auf der Leichtathletikanlage an der University of Houston, am "Carl Lewis International Complex", auf dem auch ein "Leroy Burrell Scoreboard" steht - beide Olympiaveteranen, die seit diesem Sommer offiziell für das Training der deutschen Weitsprung-Weltmeisterin zuständig sind, haben auch an ihrer derzeitigen Wirkungsstätte Spuren hinterlassen.