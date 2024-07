Die Stimme von Malaika Mihambo ist mehrere Wochen nach der Corona-Infektion immer noch angeschlagen, sportlich findet die 30-Jährige kurz vor den Spielen in Paris langsam wieder zu alter Stärke zurück. Mit 6,87 Metern sprang Mihambo bei der Generalprobe in London zum Sieg und ist damit bereit für die Olympischen Spielen in Paris. „Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte jetzt schon harte Trainingswochen. Nachdem ich ja durch Covid ein bisschen auf die Bremse treten musste, haben wir uns langsam im Training immer wieder gesteigert“, sagte Mihambo dem TV-Sender Sky nach dem Diamond-League-Meeting in London.

Nach dem Titel bei der Leichtathletik-EM in Rom im Juni mit 7,22 Metern – dem zweitbesten Sprung ihrer Karriere und der weltweit besten Weite in diesem Jahr – hatte eine Covid-Erkrankung Mihambo zurückgeworfen. Sie habe Probleme mit der Lunge gehabt, sagte sie, verzichtete auf die deutschen Meisterschaften Ende Juni. Um ihren Körper zu schonen, absolvierte die Tokio-Olympiasiegerin in London nur vier Sprünge, das reichte gegen die Konkurrenz aber aus. Dabei habe sie nicht das Gefühl verspürt, dass sie einen Sprung voll getroffen habe: „Umso erstaunlicher, dass die Sprünge trotzdem so weit sind, auch wenn sie sich nicht so gut anfühlen.“ Die Weitsprung-Qualifikation in Paris findet am 6. August statt, zwei Tage später geht es dann um die Medaillen.

Europarekord über 400 Meter der Männer

Den in London mit Spannung erwarteten Sprint der Männer über 100 Meter gewann Weltmeister Noah Lyles, der trotz Gegenwinds persönliche Bestzeit lief (9,81 Sekunden) und sich in die Favoritenrolle für Paris schob. Ein großes Ausrufezeichen setzte auch der Brite Matthew Hudson-Smith, der über 400 Meter in 43,74 Sekunden seinen eigenen Europarekord verbesserte, mit dem er im vergangenen August in 44,26 den Deutschen Thomas Schönlebe abgelöst hatte. Landsfrau Keely Hodgkinson setzte sich über 800 Meter mit der Weltjahresbestleistung von 1:54,61 Minuten sowie der sechstschnellsten Zeit der Geschichte durch. Ebenfalls eine Weltjahresbestleistung schaffte die Jamaikanerin Nickisha Pryce über 400 Meter in 48,57 Sekunden.