Die einstige Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper hat zum Abschluss des Berliner Leichtathletik-Meetings Istaf bei ihrem Sieg über 100 Meter eine persönliche Bestleistung aufgestellt. In 10,93 Sekunden blieb Lückenkemper zwei Hundertstelsekunden unter ihrer bisherigen Bestmarke aus dem Jahr 2017. „Es ist der totale Wahnsinn. Ich sage das ganze Jahr schon, da schlummert was Großes, viele Leute wollen es nicht glauben“, sagte die 27-Jährige, die für den SCC Berlin startet, in der ARD. „Dass es hier klappt, bedeutet mir so viel“, fügte Lückenkemper hinzu, ärgerte sich aber auch ein wenig: „Es ist ein paar Wochen zu spät, Paris wäre mir lieber gewesen.“ Dort hatte sie den Einzug ins 100-Meter-Finale um zwei Hundertstelsekunden verpasst, dafür mit der 4x100-Meter-Staffel Bronze gewonnen.