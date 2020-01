Ludwigshafen (dpa) - Mehr als drei Monate nach seinem herausragenden WM-Coup in Doha geht Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul erstmals wieder an den Start. Der 21 Jahre alte Mainzer tritt am Samstag bei den Hallen-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ludwigshafen über 60 Meter Hürden und im Stabhochsprung an. "Es ist jetzt nicht so, dass ich immer in Bestform anreisen muss. Ich stehe gerade am Ende eines intensiven Trainingsblocks", sagte Kaul der "Allgemeinen Zeitung" (Freitag). Es mache ihm aber immer Spaß, "diesen Sport auszuüben", betonte der Weltmeister. Kaul tritt bei den Titelkämpfen als vielseitiger Zehnkämpfer in beiden Disziplinen gegen Spezialisten an.