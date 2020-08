Konstanze Klosterhalfen, die WM-Dritte über 5000 Meter, muss ihren Einstieg in die Leichtathletik-Saison erneut verschieben. Die 23-Jährige wird auch am Sonntag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm nicht starten. Das bestätigte Klosterhalfens Management. Wann sie wieder auf die Laufbahn zurückkehre, sei noch nicht absehbar. Klosterhalfen laboriert an einer Überlastungsreaktion in der Beckenregion. Sie werde sich zur Behandlung weiter in Salzburg aufhalten, hieß es. Die deutsche Topläuferin hatte schon auf die nationalen Titelkämpfe in Braunschweig und die Diamond League in Monaco verzichtet.