Kassel (dpa) - Die nationalen Leichtathletik-Meisterschaften 2021 finden in Kassel statt. Dies teilte der Deutsche Leichtathletik- Verband (DLV) nach einer Präsidiumssitzung am Dienstag in Darmstadt mit. Die Entscheidung fiel unabhängig von den weiteren Gedankenspielen um eine Wiederholung der Finals von Berlin: Am ersten August-Wochenende hatten in der Hauptstadt Titelkämpfe von insgesamt zehn Sportarten stattgefunden, darunter die der Leichtathleten.