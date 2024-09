Der Verband rechnet sich mit einer WM-Bewerbung gute Chancen aus

Außerdem verabschiedete die Mitgliederversammlung in Dresden einstimmig einen Antrag zur Absichtserklärung für eine WM-Bewerbung 2029 oder 2031 in München. Pläne dafür waren bereits zu Beginn des Jahres publik geworden. Die bayerische Landeshauptstadt war Schauplatz der Europameisterschaften 2002 und 2022, letzteres im Rahmen der European Championships. „München ist für uns ein optimaler Standort für eine Leichtathletik-WM mit guten Aussichten im Falle eine Bewerbung“, teilte DLV-Vorstand Idriss Gonschinska mit. Die Weltmeisterschaften 2009 in Berlin – die einzigen in Deutschland seit der Premiere 1983 in Helsinki – sind vor allem durch die Fabelweltrekorde Usain Bolts über 100 und 200 Meter in Erinnerung geblieben. 2025 findet die WM in Tokio statt (13. bis 21. September), 2027 ist nach nur zwölf Jahren wieder Peking Gastgeber. Ab 2029 werden auch Bewerbungen von London, Barcelona und Kenia erwartet.