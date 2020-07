Das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt findet wie geplant am 13. September statt. Das teilten die Ausrichter des Berliner Stadionfests (Istaf) am Dienstag mit. Die Organisatoren planen auf Basis eines Hygienekonzepts zudem mit rund 3500 Fans im Olympiastadion - das Meeting wäre damit eines der ersten sportlichen Großevents, bei dem trotz Corona-Beschränkungen wieder Zuschauer erlaubt sind. Die Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin erlaubt im September Veranstaltungen im Freien mit bis zu 5000 Anwesenden. Teilnehmen werden unter anderem Schwedens Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis und Hindernis-Europameisterin Gesa-Felicitas Krause. Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig werden indes noch ohne Publikum stattfinden, dafür nun doch mit Mittel- und Langstrecken - die neuen Corona-Verordnungen in Niedersachsen machen es möglich.