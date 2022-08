Interview von Johannes Knuth

Wann immer man den Kugelstoßer Simon Bayer in den vergangenen Tagen in München erspähte: Der 26-Jährige strahlte. Ob er nun ins Finale seiner Disziplin vorstieß, dort am Montagabend vorgestellt wurde als einziger deutscher EM-Starter oder auch, nachdem er den Wettkampf auf Platz elf abschloss, mit 19,83 Metern. Solche verdienstvollen Leistungen gehen schnell unter in der weiten See des Mediensports. Bayer ist jedenfalls auch so ein spannender Gesprächspartner: Er kann wie kaum ein anderer über die Belastungen von Sport, Studium und Beruf berichten, die im deutschen Sport zuletzt wieder in die Diskussion gerieten.