Von Alex Rühle, Sør-Rogaland

Der Krieg zwischen Iran und Israel, die vielen zivilen Toten in Gaza, der unheimliche Trump-Zirkus, es gibt wahrlich einiges zu berichten aus der Welt momentan. Am Montagvormittag war für alle norwegischen Medien das Urteil gegen Gjert Ingebrigtsen die Schlagzeile Nummer eins. Was nochmal zeigt, wie sehr das ganze Land die vergangenen Monate und Jahre mitgefiebert hatte: Der Leichtathletik-Trainer war von seinem eigenen Sohn, dem 24-jährigen Weltklasseläufer Jakob Ingebrigtsen, und dessen jüngerer Schwester wegen psychischen Missbrauchs und körperlicher Gewalt angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre gefordert, sowie 400 000 Kronen Schadenersatz. Das Urteil des zuständigen Amtsgerichts Sør-Rogaland in Sandnes lautete nun 15 Tage auf Bewährung. Und 10 000 Kronen Schadenersatz, das sind etwa 870 Euro.