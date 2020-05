Auch der olympische Spitzensport tastet sich nun allmählich wieder in die Normalität zurück - in der doch alles anders ist. Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz erlebte "verrückte" Wochen: Ein Gespräch darüber, wie man Körper und Geist wieder hochfährt.

SZ: Frau Dutkiewicz, was sind Sie gerade eigentlich: eine Spitzensportlerin im Freizeitsport-Modus? Schon wieder voll am Limit? Irgendetwas dazwischen?

Pamela Dutkiewicz: Wenn ich das in Zahlen ausdrücken müsste, wäre ich sicherlich nur bei 50 Prozent. Eine halbe Spitzensportlerin also. Ich habe auch großes Glück mit meinem Trainingsumfeld. Ich kann auf Physiotherapie zurückgreifen, ins Stadion gehen und in den Kraftraum. Daher geht es mir viel besser als vor ein paar Wochen. Aber wir Sportler leben natürlich für die Wettkämpfe. Wenn die wegbrechen, wie jetzt, bricht ein Teil vom Sportler weg.

Wenn wir die vergangenen Wochen noch einmal rekapitulieren: Wann steckten Sie im größten Stillstand?

Ich habe tatsächlich angefangen, ein Corona-Tagebuch zu führen, um das alles irgendwann mal aufzuarbeiten. Es hat sich ja fast stündlich etwas geändert, und ich dachte mir: Was für eine verrückte Zeit! Ich konnte das eine nicht verdauen, da war das andere schon da. Die schwierigste Phase war für mich Mitte März: als schon viele Veranstaltungen abgesagt waren, an der Austragung der Olympischen Spiele aber festgehalten wurde. Und ich konnte nicht trainieren. Ich habe mit meiner Trainingspartnerin Stephanie Bendrat ...

... eine österreichische Hürdensprinterin, die wie Sie in Wattenscheid trainiert ...

... im Park ein paar Sprungläufe gemacht. Aber das war nicht viel mehr als das, was ein Hobbysportler macht. Da war die Verunsicherung schon riesig: Wann gibt es wieder Wettkämpfe? Wie soll ich mich für Olympia qualifizieren? Wie sollen wir das alles hinkriegen? Ich habe die vergangene Saison wegen muskulärer Verletzungen ja fast komplett verpasst.

Eine absurde Situation.

Wir wussten: Hier ist ein Virus im Land, alle waren verunsichert. Und wir rennen durch den Park. Mich hat das irgendwann auch wahnsinnig gemacht, weil man bei der heutigen, digitalen Vernetzung genau verfolgen kann, was die Konkurrenz macht. Da konnte man schon regional gewaltige Unterschiede sehen. Irgendwann hieß es aus dem Deutschen Leichtathletik-Verband, man wolle alle Sportler an einem Ort konzentrieren, um das Training während der Ausgangsbeschränkungen weiterlaufen zu lassen. Einen Tag später - ich hatte schon alle Sachen gepackt - hieß es auf einmal: Nein, das können wir aus gesundheitlichen Gründen doch nicht verantworten. Ich hatte wirklich Kopfschmerzen und schlaflose Nächte.

Und dann wurde Olympia verschoben ...

Das war total verrückt, weil ich so dankbar und sogar richtig glücklich war.

Wie haben Sie Ihr Training danach wieder hochgefahren?

Unser Verein hat viel möglich gemacht, er ist aber auch an seine Grenzen gekommen. Da hieß es: Schaut selber, was geht. Ich habe hier um die Ecke ein Stadion mit Aschenbahn gefunden, was glücklicherweise geöffnet war. Da lief also alles legal. Aber da fehlten natürlich die Hürden; die heutigen Spikes sind auch gar nicht mehr geeignet für so eine Bahn. Aber das war schon ein Upgrade zu der Situation davor, da haben wir schon wieder täglich trainiert. Anfang April konnte ich als Olympiakader-Athletin dann wieder in unser Stadion zurück.

Wie geht man dabei vor? So schnell wie möglich zurück ans Limit? Erst mal Vorsicht walten lassen?

Ich muss dazu sagen, dass ich durch das verletzungsgeprägte letzte Jahr wahnsinnig an Form verloren habe. Ich wurde zu Beginn dieser Saison in der Halle oft gefragt: Wie kann es sein, dass Sie auf einmal so deutlich langsamer laufen? Sie haben das doch mal erlernt? Klar: Wenn ich mich nach einer langen Pause wieder aufs Fahrrad setze, kann ich das gleich wieder. Aber wenn ich mit dem Rad auch noch gewagte Kunststücke vollführen will, geht das nicht so einfach aus dem Stand. Um diese Perfektion über die Hürden wieder zu erreichen, erfordert das Monate an akribischer Arbeit, vor allem nach einer Verletzung. Daher sehe ich das fast als Glück, dass mir jetzt noch mal Zeit gegeben wird, in Ruhe meine Form aufzubauen.

Detailansicht öffnen Kennt sich mit Hindernissen schon dank ihres Berufsalltags aus: Pamela Dutkiewicz denkt in Corona-Zeiten wie in einem Wettkampf – von Hürde zu Hürde. (Foto: Axel Kohring / Beautiful Sports / Imago)

Wie sieht das konkret aus?

Aktuell habe ich eine Trainingseinheit am Tag oder auch zwei. An einem Tag mit zwei Einheiten stehe ich morgens um sieben Uhr auf - ich bin eine Frühaufsteherin, weil ich morgens alles ganz gemütlich machen will. Um neun fahre ich zum Training, mache mein Aufwärmprogramm, trainiere dann von zehn bis zwölf: kürzere Sprints mit kürzeren Pausen oder Zugwiderstandsläufe, bei denen man ein Gewicht hinter sich herzieht. Dann fahre ich zurück nach Hause und koche. Ich nehme mir jetzt auch die Zeit, Gerichte auszuprobieren, alles, was meinem Körper guttut. Die Einheit am Nachmittag dauert meist drei Stunden. Das ist entweder ein Kraft- oder Techniktraining: Rhythmusübungen über die Hürden, nur mit Nachzieh- oder Schwungbein. Oder ein Überdistanz-Training, also Läufe mit elf oder zwölf Hürden statt zehn.

Sie sprinten wieder richtig über Hürden?

Ein bisschen schon, weil ich das so lange nicht machen konnte. Ich merke auch, wie gut mir das tut. Ich habe schon einmal erlebt, wie sich so ein Flow bei der Hürdenüberquerung anfühlt: Wenn du in 0,3 Sekunden alles richtig machst und gar nicht darüber nachdenkst. Da komme ich langsam wieder hin.

Was fehlt Ihnen noch?

Die restlichen 50 Prozent. Zu dieser Zeit des Jahres bin ich eigentlich in Trainingslagern, reise viel, messe mich mit der Konkurrenz. Wettkampf ist nun mal das beste Training, das ist ein ganz oller Spruch - aber er stimmt. Von daher hat es mir auch noch mal einen Schlag verpasst, als kürzlich die Europameisterschaften ersatzlos abgesagt wurden, die in diesem August in Paris stattfinden sollten. In anderen Sportarten gibt es jedes Jahr eine WM oder EM. Wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht liefern können, müssen wir zwei Jahre warten.

Individualsportler müssen oft kleine Egoisten sein - aber man vergisst leicht, dass sie oft auch Teamarbeiter sind.

Ich trainiere derzeit noch mit meinem Trainer und meiner Trainingspartnerin alleine, wegen der Corona-Vorschriften. Ich bin auch noch gar nicht so weit, dass wir Starts und Läufe gegeneinander bestreiten. Aber es stimmt: Es ist etwas völlig anderes, wenn man im Training alleine einen Bombenstart hinlegt, oder wenn man von jemandem auf der Bahn nebenan gefordert wird. Wir haben uns auch vorgenommen, dass wir interne Wettkämpfe bestreiten, mit mehreren Trainingsgruppen des Vereins, sofern in diesem Jahr keine offiziellen Rennen mehr möglich sein sollten. Dann organisiert man einen Starter, zieht sich ein Trikot über, stellt zehn Hürden auf. Das kann natürlich niemals einen Wettkampf ersetzen, aber es ist immerhin etwas. Wer gerade alleine in Deutschland trainiert, steht vor größeren Problemen.

Die mentale Komponente ist bei all dem ja mindestens genauso wichtig. Wie haben Sie das zuletzt bewältigt?

Das Wichtigste ist erst einmal, alle Emotionen zuzulassen, auch die Enttäuschung. Als die EM abgesagt wurde, habe ich auch ein Tränchen verdrückt, zwei, drei Tage gehadert. Die Zeit muss man sich geben. Aber dann kommt schon wieder die Phase, in der man sich neu orientiert. Ich habe das Glück, dass ich ständig mit irgendjemandem einen Plan schmiede.

Mit wem machen Sie das?

Ich tausche mich viel mit meinem Verlobten aus, einem Physiotherapeuten, der auch den Sport versteht. Das ist für mich total wertvoll. Auf der Fachebene spreche ich natürlich viel mit meinem Trainer, der auch vor riesigen Herausforderung steht, was die Trainingsgestaltung angeht. Und auf der mentalen Seite ist meine Sportpsychologin schon seit Jahren meine wichtigste Ansprechpartnerin. Es gibt ja bis heute Athleten, die Mentaltraining ablehnen oder glauben, man ist halt stark im Kopf oder nicht. Das sind meist auch die, die mental stark sind, weil sie nicht so viel hinterfragen. Aber es gibt eben auch andere, die, ich sage mal, etwas mehr Tiefgang haben. Für die ist so ein Training Gold wert.

Sportler arbeiten ja jahrelang auf einen Tag hin, halten sich ihr Olympiafinale ständig vor Augen, oft mit Wochentag und Uhrzeit. Wie planen Sie jetzt für Ziele, die sich bewegen oder ganz verschwinden?

Indem man gar nicht so weit denkt. Ich schaue gerade überhaupt nicht auf Olympia 2021, das im schlimmsten Fall ja auch gefährdet ist; auch nicht auf den Herbst 2020, wenn es noch Meetings und deutsche Meisterschaften geben soll. Sonst werde ich total unruhig. Das lehrt einen wohl der Sport: nicht zu groß zu denken. Ich glaube, das kann man auch auf fast alle Lebensbereiche anwenden. Das ist jetzt ein krasser Vergleich, aber Sie kennen das vielleicht auch: Wenn ich an den Tod denke, probiere ich, ihn gedanklich zu erfassen. Aber irgendwann ist da eine Grenze - ein Moment, in dem das alles überhaupt nicht mehr greifbar ist. Und dann lasse ich das los.

Zur Person Pamela Dutkiewicz, 28, ist eine der erfolgreichsten deutschen Leichtathletinnen der vergangenen Jahre. Ihre bislang größten Erfolge sind die Bronzemedaille bei der WM 2017 über 100 Meter Hürden, 2018 wurde sie bei der EM in Berlin Zweite. Sie stand 2016 in Rio zudem im Olympia-Halbfinale und wurde bislang zwei Mal deutsche Meisterin im Freien. Dutkiewicz startet seit 2008 für den TV Wattenscheid 01, sie trainiert beim ehemaligen Langhürdenläufer Slawomir Filipowski. SZ

So ähnlich erleben Sie das jetzt im Sport?

Ich schaue nur auf die jeweilige Woche - sind wir in einer regenerativen Phase, bauen wir Kraft auf? Alles andere gebe ich ab. Es ergibt einfach keinen Sinn, Energie in etwas zu stecken, das ich nicht beeinflussen kann. Ich habe auch schon von anderen Athleten gehört, die jetzt in ein richtig großes Motivationstief kommen. Das spüre ich gar nicht, aber das ist auch nicht meine Art. Da ist die Lust, die Gier, vielleicht sogar ein bisschen die Sucht nach diesem Sport zu groß. Und ich merke schon jetzt, wie die zusätzliche Zeit meinem Körper richtig guttut. Wenn ich das, was ich mir jetzt erarbeite, nicht in diesem Jahr zeigen kann, dann eben im nächsten.

Es kann also auch für Sprinter, bei denen die Rasanz dominiert, ein Vorteil sein, wenn alles etwas langsamer geht?

Ich erlebe diese Entschleunigung gerade auch als total bereichernd. Wir haben seit einem halben Jahr hier in Bochum eine tolle Wohnung mit einer Terrasse. Da kann ich mittags nach dem Training ein Buch lesen, ohne auf die Uhr zu gucken, weil gerade das ganze Drumherum eines Sportleralltags fehlt: aktiv in den sozialen Medien sein, Produkte bewerben, zu einem Sponsor fahren und dort präsent sein. Die körperliche Herausforderung bleibt natürlich, wir trainieren genauso viel wie sonst. Aber der mentale Druck des Wettkampfs fällt total weg. Ich übe meinen Sport gerade ein wenig so aus wie meine Eltern in den Achtzigerjahren (Dutkiewiczs Mutter war mehrmalige polnische Meisterin über 800 Meter, ihr Vater Fußballer in Posen, Anm.). Die haben trainiert und regeneriert. Die sind immer ganz verblüfft, wenn sie sehen, was ich heute noch alles mache.

Sie haben die Sponsoren angesprochen: Müssen Sie sich als Leichtathletik-Selbstständige finanziell sorgen?

Ich habe das gar nicht hinterfragt, bis ich mit meinem Steuerberater zusammensaß und merkte: Klar, es trifft auch mich. Die Startgelder und Prämien machen bei mir doch schon einen Batzen aus. Wobei das nie Geld war, mit dem ich fest gerechnet habe. Es geht so schnell, dass du raus bist oder nicht ganz vorne - schon kriegst du nicht mehr die großen Prämien. Ansonsten läuft bei mir alles weiter, darüber bin ich auch glücklich. Das hat mir gezeigt, wie eng dann doch der Zusammenhalt in so einer Randsportart ist, auch wenn ich den Begriff nicht so mag. Es sagen ja viele, unser Verband müsste mehr tun, aber ich finde, er hat das, was er machen konnte, getan und gezeigt, dass er für uns da ist. Mein Verein hat auch klar gesagt: Macht euch für dieses Jahr keine Sorgen. Auch die Sporthilfe und meine Sponsoren haben mir versichert, mich bis zu den Spielen zu begleiten. Bei anderen Sportlern haben sich Sponsoren, die von der Krise mehr betroffen sind, erst mal zurückgezogen.

Um die Breite und den Unterbau in der Leichtathletik ist es ja ohnehin nicht rosig bestellt. Droht da akut die größte Gefahr, Athleten zu verlieren?

Das ist ein Problem, über das wir uns im Verein oft unterhalten. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die sonst im Finale einer deutschen Meisterschaft stehen, können sich gerade überhaupt nicht vorstellen, dort zu starten. Einfach, weil sie seit acht Wochen nicht trainieren konnten, im Gegensatz zu uns Athleten im Olympiakader. Wenn jemand mit dem Sport nicht sein Geld verdient, gerade nicht trainieren kann und vielleicht auch mental nicht ganz so gefestigt ist, kann es schon sein, dass er sich bald gegen seine Karriere entscheidet.

Die Fußballer, die im Westen ja auch sehr präsent sind, werden derweil schon am nächsten Wochenende wieder starten ...

Ich find das schwierig. Der Spitzensport, und da gehört der Fußball nun mal dazu, hat ja doch eine Vorbildfunktion. Wenn ich an Eltern denke, vor allem an Alleinerziehende, die verrückt werden, weil sie ihre Kinder gerade zu Hause schulen und nebenbei arbeiten müssen - da finde ich es irgendwie krass, dass parallel so ein Apparat schon wieder hochgefahren wird. Ich weiß nicht, ob das medizinisch, rechtlich und vor allem gesellschaftlich jetzt schon wieder zu vertreten ist. Auch wenn die Fußballer die Kosten dafür selbst tragen.

Können Sie sich denn Leichtathletik ohne Zuschauer vorstellen, wie es für diesen Herbst erwogen wird?

Das wäre richtig blöd. Aber wir sind gerade so weit weg von optimalen Bedingungen - da muss man nehmen, was man kriegt und in der jeweiligen Situation vertretbar ist.

Sie waren ja nicht bei der WM im vergangenen Jahr in Doha; wer dort gestartet ist, weiß immerhin, wie sich solche Wettkämpfe anfühlen.

(lacht) Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe zumindest mitgelitten.

Sie haben schon angesprochen, dass nicht nur Spitzenathleten seit Wochen von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Ihre Kollegin Christina Schwanitz hat zuletzt dafür plädiert, diese Saison auch deshalb ganz abzubrechen. Sehen Sie das ähnlich?

Ich bin da etwas gespalten. Selbst wenn wir eine deutsche Meisterschaft veranstalten - da werden keine richtigen deutschen Meister bei herauskommen. Die Bedingungen sind gerade einfach nicht ganz fair. Ich hoffe aber schon, dass es dieses Jahr noch Wettkämpfe gibt. Das Berliner Istaf, das im September stattfinden soll, arbeitet gerade an Konzepten. Die sind ja ohnehin sehr einfallsreich. Wir befinden uns gerade einfach in einer Zeit, in der man flexibel sein muss.