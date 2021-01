800-Meter-Läufer Benedikt Huber hat seine Karriere als Leistungssportler beendet. Das gab der 31-Jährige, der aus Traunstein stammt und die meiste Zeit seiner zehnjährigen Laufbahn für die LG telis finanz Regensburg startete, in den Sozialen Medien bekannt. "Es war eine wunderschöne Zeit, die mein Leben komplett verändert hat", teilte Huber mit. Er habe sich in der Vorbereitung zuletzt allerdings verletzt, auch die eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten und die unsichere Perspektive in der Corona-Krise hätten ihn zu diesem Schritt bewogen. Außerdem sehne er sich "nach mehr Freizeit und einem normalen Leben". Huber war von 2016 bis 2018 jeweils deutscher Meister über die zwei Stadionrunden. Bei den Europameisterschaften 2016 erreichte er das Halbfinale, 2018 lief er seine Bestzeit von 1:46,31 Minuten. Huber hatte während seiner Karriere bereits als Ingenieur in Teilzeit gearbeitet, um sich seinen Sport leisten zu können.