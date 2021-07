Die Formkurve der deutschen 800-Meter-Läuferinnen zeigt vor den Olympischen Spielen klar nach oben. Zwei Wochen nach Katharina Trost, die im polnischen Chorzow mit einer Laufzeit von 1:58:68 Minuten ihr Ticket für Tokio löste, hat nun auch ihre zuvor bereits qualifizierte Vereinskollegin Christina Hering von der LG Stadtwerke München die Zweiminutenmarke unterboten - erstmals in dieser Saison. Die deutsche Meisterin bewältigte ihre Spezialstrecke im belgischen Heusden in 1:59,95 Minuten, was der 26-Jährigen den Sieg in dem international besetzten Rennen brachte. Es war Herings drittschnellste Zeit ihrer Karriere. Trost, 26, wurde derweil auf den Social-Media-Kanälen des Deutschen Leichtathletik-Verbands zum "Ass des Monats" Juni gewählt, womit sie Nachfolgerin des Speerwerfers Johannes Vetter wurde. Über 5000 Meter steigerte in Heusden Simon Boch von der LG Telis Finanz Regensburg in 13:34,97 Minuten seine Bestzeit und lief auf Platz zehn. Den Sieg holte sich der Äthiopier Gemechu Dida.