Hamburg (dpa/lno) - Bennet Vinken ist seiner Favoritenstellung im Weitsprung bei den gemeinsamen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften von Hamburg und Schleswig-Holstein gerecht geworden. Der 19-Jährige vom Hamburger SV siegte am Samstag in Hamburg in seinem ersten Wettkampf in dieser Saison mit erzielten 7,08 Metern. Vinken, der vom ehemaligen Europameister Sebastian Bayer trainiert wird, hatte im vergangenen Jahr bei den deutschen U20-Meisterschaften triumphiert und weist eine Bestleistung von 7,74 Metern auf.

Ebenfalls souverän lief Lisa Hausdorf von der AG Hamburg West am Samstag zum Titel über 1500 Meter. Sie gewann in 4:31,86 Minuten. Am Sonntag folgte dann Sieg Nummer zwei über die 800 Meter in 2:13,23 Minuten. Die Titel im 60-Meter-Sprint am ersten Wettkampftag gingen an Owen Ansah (HSV/6,86 Sekunden) und Anna Holzmann (SC Poppenbüttel (7,60 Sekunden). Ansah triumphierte am Sonntag dann über 200 Meter in 21,70 Sekunden. Holzmann lief der Konkurrenz in 24,71 Sekunden ebenfalls erneut davon.