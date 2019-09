Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa/lno) - Charles Juma Ndiema hat am Sonntag die 30. Auflage des Internationalen Alsterlaufes über 10 Kilometer gewonnen. Der Kenianer benötigte 28:32 Minuten und verwies seine Landsleute Kipkorir Birir (28:47) und Peter Kipkemei Limo (28:53) auf die Plätze zwei und drei. Bester Deutscher war Johannes Motschmann von der LG Nord Berlin (11./31:11). Auch bei den Frauen dominierten die Teilnehmerinnen aus Kenia. Caroline Gitonga Makandi siegte in 32:19 Minuten vor Lillian Jelagat (33:23) und Mercy Njoroge (33:50). Lisa Oed (SCC Hanau-Rodenbach) wurde Vierte in 35:08 Minuten und war beste Deutsche unter den rund 4000 Startern.