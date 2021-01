Die für Berlin und Düsseldorf angesetzten Internationalen Stadionfeste (Istaf) in der Halle können ausgetragen werden. Die Hygienekonzepte für die Veranstaltungen am 31. Januar in Düsseldorf und am 5. Februar in Berlin wurden genehmigt. Das Konzept sieht unter anderem vor, dass keine Zuschauer in den Groß-Arenen und nur "ein Minimum der für den Sportbetrieb erforderlichen Personen" dabei sein darf. Alle Beteiligten müssen sich zuvor einem Schnelltest unterziehen. Die Athleten dürfen nur mit aktuellem negativem Corona-Testergebnis anreisen. Insgesamt stehen jeweils sechs Wettbewerbe auf dem Programm. Männer und Frauen sprinten jeweils über 60 Meter und 60 Meter Hürden. Dazu gibt es den Weitsprung der Frauen und einen Männer-Stabhochsprung.