Aleksandar Askovic äußerte "gemischte Gefühle" nach seinem Finallauf bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Dortmund am Samstag - das Lächeln eines Siegers brachte er trotzdem zustande. Der 25-jährige Sprinter von der LG Stadtwerke München hatte schließlich überraschend den Titel über 60 Meter gewonnen, in 6,56 Sekunden - neue persönliche Bestzeit. Die Auswertung des Zielfotos dauerte eine Zeit lang, so knapp war es. Seine Zeit sei "toll", sagte Askovic dann, der dank seines guten Starts schon immer gut war in der Halle.

Zwei Faktoren hatten seine Euphorie gedämpft: Nach viel Hin und Her und nach Protesten waren die Favoriten Julian Wagner (LC Top Team Thüringen) und Owen Ansah (Hamburg) nur unter Vorbehalt im Finale mitgelaufen - später aber doch disqualifiziert worden. Immerhin hatte Askovic das Duo schon auf der Bahn hauchdünn auf die Plätze verwiesen, nicht erst durch deren Streichung. Und dann habe er sich im Ziel noch am Beuger verletzt. Nun muss Askovic bangen, ob er bei der Hallen-Europameisterschaft Anfang März in Istanbul starten kann, ehe er auch im Freien seine Form beweisen will.

Münchens Katharina Trost wurde am Sonntag ihrer Favoritenrolle über 1500 Meter gerecht (4:11,87 min), ebenso Tobias Potye im Hochsprung mit 2,28 Meter. Der EM-Zweite von München will sich nun auch bei der EM "nicht lumpen lassen", wie er sagte. Zum Abschluss der zwei Tage gab es dann richtig was zu feiern: Beide 4×200-Meter-Staffeln der LG Stadtwerke holten Titel, für die Frauen Viola John, Tina Benzinger, Hannah Fleischmann und Amelie-Sophie Lederer, für die Männer Jonas Hügen, Yannick Wolf, Vincente Graiani und Samuel Werdecker. Im Kugelstoßen wurde Christian Zimmermann (Kirchheimer SC) Zweiter mit 19,43 Metern. Dritte Plätze gab es für Alexandra Burghardt (Burghausen) über 60 Meter und für Chiara Sistermann (Gräfelfing) im Stabhochsprung.