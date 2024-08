Bis heute ist nicht bekannt, wie es um die forensischen Arbeiten steht, und so wird es vermutlich auf ewig ein Rätsel bleiben: Was vor einem Jahr, am ersten Finalabend der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest, dazu führte, dass es erst die Niederländerin Sifan Hassan im Endspurt zu Boden streckte, dann ihre Landsfrau Femke Bol. Hassan wollte damals einen Rempler der 10 000-Meter-Siegerin Gudaf Tsegay gespürt haben. Nachdem dann auch Bol, mit Gold und Weltrekord vor Augen, als Schlussläuferin den Staffelstab verloren und den USA so den Titel in der Mixed-Staffel überlassen hatte, gewann zumindest bei manchen die Theorie des „Holländerlochs“ an Attraktivität.