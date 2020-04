Nach Verschiebung der Olympischen Spiele im Zuge der Coronakrise findet die eigentlich für 2021 geplante Leichtathletik-WM in Eugene/USA vom 15. bis 24. Juli 2022 statt. Die Titelkämpfe enden damit kurz vor Beginn der EM im Rahmen der European Championships in München (11. bis 21. August 2022). "Das wird eine Goldgrube für Leichtathletikfans auf der ganzen Welt", sagte Weltverbandspräsident Sebastian Coe, da im Sommer 2022 zudem Commonwealth Games in Birmingham sind: "Sie werden sechs Wochen lang absolut erstklassige Leichtathletik erleben." Auch Libor Varhanik, Interims-Vorsitzender der European Championships, zeigte sich erfreut: "Im Namen aller Interessenvertreter der European Championships in München 2022 möchte ich World Athletics dafür danken, dass sie sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet haben."