Von Andreas Liebmann, München

Der Zieleinlauf gestaltete sich unerwartet kompliziert. Montagmittag saßen Katharina Trost, Yannick Wolf und Fabian Olbert in einem Zug von Gießen nach Frankfurt, von wo sie dann endlich nach München gelangen wollten. Tags zuvor hatten die drei Leichtathleten von der LG Stadtwerke München mit einigem Erfolg an einem internationalen Meeting in Dortmund teilgenommen, sie hatten dort übernachtet, am Montag aber fielen alle Zugverbindungen aus. Das Trio war - sofern man das angesichts des Schneechaos so formulieren darf - in Nordrhein-Westfalen gestrandet.

Die Erfahrung, hilflos festzustecken, hat Katharina Trost erst kürzlich auch sportlich gemacht. Am vergangenen Dienstag, als sich die besten deutschen 800-Meter-Läuferinnen in Erfurt um die Norm für die Hallen-Europameisterschaft (5. bis 7. März im polnischen Torun) bemühten, war sie just in jener Phase ein bisschen zwischen den anderen eingeklemmt, als das Tempo nachließ, als sie ansonsten womöglich mutig nach vorne hätte gehen können. Es klappte dann nicht mit der Norm, und Bundestrainer Andreas Knauer sagte später, vielleicht hätte sich Trost etwas "entschlossener befreien müssen".

Am Montag befreite sich das Trio durchaus entschlossen aus seiner Lage. Es fand im Athletenkreis eine Mitfahrgelegenheit bis Gießen, von dort ging ein Zug. Das war der eine Unterschied im Vergleich zu Erfurt. Der andere: Trost hatte zuvor ihre EM-Norm erreicht. Sie war deshalb ungeachtet der Schwierigkeiten bei der Rückreise zufrieden mit dem Ausflug ins verschneite Dortmund. Dass die 25-Jährige, die im Berchtesgadener Land aufwuchs, schon andere Schneestürme erlebt hat als jenen, der über NRW herfiel, versteht sich von selbst.

"Jeder nimmt die Rennen, die er kriegen kann", erläutert Katharina Trost

Trost hat nun also gute Chancen, in Torun an den Start zu gehen, allerdings noch nicht über 800 Meter. Denn in Dortmund fand sich nur für 1500 Meter ein schnelles Feld. Über die lange Distanz hat sie in Karlsruhe gerade erst ein Meeting gewonnen, mit ihrer Trainingskollegin Christina Hering als Tempomacherin. Am Sonntag war es die 800-Meter-Spezialistin Majtie Kolberg (Ahrweiler), die für ihre Kolleginnen 1000 Meter lang das Tempo hochhielt, um dann auszusteigen. "Richtig cool" findet Trost dieses Miteinander im deutschen Team, und dieses Mal gab es das erhoffte Ergebnis: Gleich drei Läuferinnen packten die Norm, Caterina Granz (LG Nord Berlin, 4:10,33 min), Trost ( 4:10,56 min) und Elena Burkard (LG Nordschwarzwald, 4:11,11 min). Burkard hatte noch in Karlsruhe besonderes Pech gehabt: Sie durfte nicht starten, weil unmittelbar vor dem Wettkampf ein Corona-Schnelltest positiv war - der sich später als falsch erwies. In Dortmund leistete Granz nach Kolbergs Ausstieg die Führungsarbeit. Trost machte dahinter Druck. Für sie war es eine neue Hallenbestzeit.

Die Wahlmünchnerin pendelt also mal wieder zwischen den Distanzen. Früher tat sie das, weil sie sich nicht entscheiden konnte, inzwischen liegt es eher an den Begleiterscheinungen der Pandemie. "Es gibt nicht viele gute Gelegenheiten, da nimmt im Moment jeder die Rennen, die er kriegen kann", sagt Trost. Ab und an einen 1500-Meter-Lauf einzustreuen, tue ihr zwar gut, an sich gebe sie aber der 800-Meter-Distanz den Vorzug. Dort allerdings fehlt ihr die Norm. Nächstes Wochenende will sie es in Gent versuchen. Danach wären die deutschen Hallenmeisterschaften, erneut in Dortmund (20./21. Februar), bereits ihre letzte Qualifikationschance für die kürzere Strecke. Vor Tokio im Sommer, das sie "noch nicht abgeschrieben" hat, wäre Torun ein Höhepunkt für die Junglehrerin, die nebenher in Teilzeit Online-Unterricht an einer Grundschule bei Fürstenfeldbruck gibt und eine Notbetreuung unterhält.

Der Münchner Sprinttrainer Michael Ehrenreich kam gar nicht erst am Wettkampfort an

Yannick Wolf und Fabian Olbert durften nach ihren 60-Meter-Sprints in Dortmund ebenfalls zufrieden sein. Als Dritter und Vierter des Finallaufs waren sie beste Deutsche. Sie hatten mit heiklen Startbedingungen zu kämpfen, weil die Anlage in Dortmund ungewöhnlich viele Fehlstarts anzeigte. Michael Pohl (Wetzlar) wurde im Finale disqualifiziert, und Wolf hatte es auch der Fairness seines Kontrahenten zu verdanken, dass nicht auch er wegen des angeblichen Fehlstarts die rote Karte erhielt. Im Vorlauf waren Pohl und Wolf mit 6,68 Sekunden noch zeitgleich gewesen, womit der 20-jährige Münchner seine neue Bestzeit aus Erfurt (6,66) also schnell bestätigt hat. Im Finale, das der Holländer Joris van Gool gewann, blieb er in 6,71 Sekunden knapp vor seinem Trainingskollegen.

Der ebenfalls erst 20-jährige Olbert (6,76) hadert ein wenig mit sich. Im vergangenen Juli war er im Zieleinlauf in Regensburg gestrauchelt, beim Sturz brach das Schlüsselbein. Die Topform des Vorjahres hat er noch nicht ganz zurückerlangt. "Es dauert eben doch nach so einer Verletzung", sagte er nun, aber die Tendenz zeige in die richtige Richtung.

So viel also zu wirklich komplizierten Zieleinläufen. Der Münchner Sprinttrainer Michael Ehrenreich übrigens bekam den Wettkampf in Dortmund nicht live mit. Er blieb schon bei der Anreise in Duisburg stecken, wo er nach einer Nacht im Hotel morgens um 5.40 Uhr aufbrach, um einen der wenigen Züge zurück gen Süden zu erwischen. Er kam vor seinen Athleten heim - "genervt und müde".