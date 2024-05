114 Sportlerinnen und Sportler bilden die deutsche Leichtathletik-Auswahl für die Europameisterschaften in Rom. Wie der deutsche Verband nach den finalen Nominierungen mitteilte, werden 55 Athletinnen und 59 Athleten vom kommenden Freitag an bis zum 12. Juni beim ersten Saisonhöhepunkt im Olympiajahr antreten. Ihre Titel verteidigen zwei Jahre nach der Heim-EM in München Sprinterin Gina Lückenkemper, Speerwerfer Julian Weber, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Konstanze Klosterhalfen. Marathon-Europameister Richard Ringer tritt im Halbmarathon an. Zu den großen Hoffnungen zählt auch wieder Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die vor einem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Budapest verletzt gefehlt hatte, sowie Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause nach ihrer Babypause.