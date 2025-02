Leichtathletik:Lücken im deutschen Aufgebot für die Hallen-EM

Weitspringerin Malaika Mihambo und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye führen das deutsche Team für die Hallen-EM der Leichtathleten in Apeldoorn (6. bis 9. März) an. Insgesamt schickt der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) 37 Athletinnen und Athleten zu den Titelkämpfen in die Niederlande. Einige prominente Namen fehlen im Aufgebot. So hat sich Sprinterin Gina Lückenkemper zuletzt eine Muskelverletzung zugezogen, 9,99-Sekunden-Mann Owen Ansah hat seine Hallensaison bereits beendet.