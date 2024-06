Von Saskia Aleythe, Rom

Da war sie wieder: die Gänsehaut. Für Malaika Mihambo ein sicheres Zeichen, dass sie gerade sehr viel richtig gemacht hat. Es gibt diese Momente, in denen die Weitspringerin in der Luft schon merkt, dass es diesmal ganz besonders weit für sie geht; dass sie nicht nur bei respektablen 6,70 Metern landet, sondern in Regionen, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Da stand Mihambo also am Mittwochabend nach ihrem zweiten Versuch im EM-Finale, hatte sich aus der Sprunggrube wieder nach oben geschwungen und spürte: Gänsehaut.